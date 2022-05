sformatini-di-ricotta-al-forno,-delicati-e-gustosi-per-il-brunch-della-domenica

Gli sformatini di ricotta sono un antipasto semplice e d’effetto, deliziosi tortini monoporzione da personalizzare come più vi piace, delicati e gustosi;ideali da servire come antipasto in un pranzo importante, come secondo leggero e sfizioso, o per il brunch della domenica.

Si preparano con una una crema a base di ricotta, uova, parmigiano e noce moscata, cotta in forno a rassodare, ed eccoli, freschi, leggeri e gustosi.

Una ricetta versatile, per proporre ogni volta un piatto diverso: potete arricchire la crema di ricotta con verdure lessate tagliate a pezzetti, erbe aromatiche o spinaci tritati, pancetta o prosciutto cotto tritati, pistacchi o noci in granella;

potete infine accompagnare i tortini con una salsa di pesto di basilico, sugo al pomodoro, o altre salse preferite, pere caramellate o aceto balsamico: tutte da provare!

Ecco come preparare queste delizie in pochissimi passaggi, che noi abbiamo accompagnato con un semplice sugo al pomodoro e basico, che si abbina perfettamente a tutti gli ingredienti della crema di ricotta.

Sformatini di ricotta

Ingredienti

500 g di ricotta vaccina

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano, grattugiato

2 uova

sale, pepe e noce moscata

Sugo al pomodoro e basilico

200 g di polpa di pomodoro

qualche foglia di basilico

un cucchiai di olio extravergine d’oliva

una cipollina

sale

Preparazione

Lavorate la ricotta in una ciotola con l’uovo sbattuto, il sale, il parmigiano grattugiato e un pizzico di noce moscata, fino ad ottenere una crema liscia e senza grumi.

Ungete gli stampini o la teglia per muffin, con il burro, e versate all’interno due cucchiaiate di crema di ricotta.

Adagiate gli stampini sulla griglia del forno e cuocete in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti, provando la cottura con uno stecchino, che dovrà uscire pulito.

Nel frattempo preparate il sugo: in un tegame rosolate la cipolla tritata nell’olio, unite la polpa di pomodoro, basilico, salate e cuocete per 10 minuti a fuoco basso, facendo restringere il sugo.

Quando gli sformatini saranno pronti, rovesciate gli stampini nel piatto, completate con un cucchiaio di sugo al pomodoro, e decorate con basilico spezzettato o come preferite: eccoli pronti da servire!

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Sformatini di ricotta al forno, delicati e gustosi per il brunch della domenica proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.