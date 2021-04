La ricetta dello sformato di broccoli di Giusina in cucina, in realtà sono cavoli verdi ma Giusina li chiama broccoli. Possiamo usare per questa ricetta i cavoli che preferiamo, quelli di qualunque colore. Uno sformato che ricorda molto il gateau di patate e infatti ci sono le patate lessate ma in più c’è il cavolo o broccolo. Al centro dello sformato Giusina farcisce con abbondante tuma tagliata e fette, ma possiamo usare il formaggio che preferiamo. Per creare la crosticina dorata completiamo lo sformato di broccoli con pane grattugiato, formaggio grattugiato e fiocchetti di burro. Non perdete questa e le altre ricette di Giusina in cucina.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – SFORMATO DI BROCCOLI

Ingredienti: 800 g di broccoli/cavolfiori, pane grattugiato, 100 g di parmigiano, burro, 2 uova, prezzemolo, sale, pepe, 4 patate, 200 g di tuma

Preparazione: lessiamo le patate e le schiacciamo, possiamo usare anche il trucco di schiacciarle con tutta la buccia, quella poi resterà nello schiacciapatate. Versiamo nella ciotola e aggiungiamo le 2 uova, il prezzemolo fresco tritato, il parmigiano reggiano grattugiato, il sale e amalgamiamo bene il tutto. Uniamo adesso i broccoli che abbiamo già lessato, schiacciamo bene mentre amalgamiamo con le patate. L’impasto è pronto.

Ungiamo lo stampo a cerniera con l’olio e passiamo il pane grattugiato, versiamo metà del composto, aggiungiamo la tuma a fette. Se non abbiamo la tuma possiamo usare anche un altro formaggio che abbiamo in casa. Chiudiamo con il resto del composto, schiacciamo e livelliamo con la forchetta. Cospargiamo cin parmigiano grattugiato, pane grattugiato e fiocchetti di burro. Mettiamo in forno 20 minuti a 200° C ma gli ultimi minuti solo grill per creare una golosa crosticina. Non perdete questa e le altre ricette della bravissima giornalista siciliana appassionata di cucina, di ricette palermitana e non solo.