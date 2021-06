Sformato di fagiolini | Piatto unico delicato e ricco di sapore

Sformato di fagiolini ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico facile da realizzare e molto gustoso. Stiamo parlando dello Sformato di fagiolini. Si tratta di un finger food di verdura molto accattivante e delizioso che piace sia a grandi che piccini. E’, quindi, uno sei tanti modi che avrete per far mangiare ai piccoli di casa le verdure senza sentire i soliti capricci, anzi … i loro visi saranno illuminati da ampi sorridi e ve ne chiederanno un’altra fetta.

Vi occorreranno pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare questa pietanza in pochi minuti. Il segreto del successo di questo manicaretto sta nel rispettare la successione delle poche fasi della sua realizzazione con pazienza e dedizione.

Si tratta di una ricetta vegetariana ma il segreto del suo successo sta nell’uso della besciamella per preparare l’impasto visto che questa mitiga l’aroma erbaceo delle verdure con il suo delicato sapore. Inoltre, per avere un manicaretto soffice, la besciamella dovrà essere morbida. Per questa ragione, una volta preparata, la farete raffreddare in frigo con pellicola a contatto e poi vi scioglierete un pezzetto di burro.

Se volete realizzare uno sformato più leggero, vi basterà sostituire la besciamella con un altro formaggio più light come, per esempio, la ricotta.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 190 gradi

Tempo di cottura: 30 minuti in forno a 190° + 25 al vapore+ qualche minuto sul fornello.

Strumenti



Ingredienti

90 g di parmigiano grattugiato

un filo d’olio extravergine d’oliva

4 uova piccole

sale q.b.

280 g di besciamella

un pizzico di pepe macinato sul momento

550 g di fagiolini

un pezzetto di burro

pan grattato q.b.

Sformato di fagiolini, procedimento

Cuocete i fagiolini spuntati al vapore per 25 minuti. Passato il tempo necessario, insaporite i fagiolini lessati, scolati e spezzettati in una padella con olio per pochi minuti a fiamma dolce, mescolando spesso. Aggiustate di sale e pepe a proprio piacere. Ultimata la cottura, trasferite i fagiolini in una ciotola e unite la besciamella calda e il parmigiano.

Sformato di fagiolini ricettasprint

Mescolate con cura e, quando l’impasto si sarà leggermente raffreddato, unite un tuorlo alla volta. Incorporate gli albumi montati a neve ben ferma e mischiate il tutto per avere un impasto omogeneo che trasferirete in uno stampo rotondo per 4 porzioni. Se necessario, livellate la superficie e infornate a 190° per 30 minuti circa. Ultimata la sua cottura, sfornate e servite.

Sformato di fagiolini ricettasprint

