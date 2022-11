Sformato di melanzane di Natale, la ricetta siciliana più buona della parmigiana con il trucco del “riquagghiu”

Lo sformato di melanzane è una ricetta siciliana gustosissima. Si può preparare con le melanzane fritte, per chi ama solo la cucina fatta con l’olio in abbondanza. Per quelle persone che vogliono tenersi più leggere, invece, è preferibile usare le melanzane grigliate. Il risultato sarà ugualmente squisito. Ingrediente principale è il riquagghiu, cioè le uova sbattute con formaggio. Servirà a compattare il nostro sformato. Altri ingredienti sono la provola, il salame e le uova sode. Un pasto che può essere definito completo, con verdure e proteine in abbondanza. Non ci resta che passare alla preparazione.

Sformato di melanzane, Ingredienti

melanzane 3

salsa di pomodoro 6 cucchiai

formaggio grattugiato 120 g

caciocavallo 150 g

uova 4

salame 100 g

origano q.b.

pangrattato 100 g

basilico q.b.

olio q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare lo sformato di melanzane è preparare gli ingredienti. Cominciate con le uova sode e tagliatele a fettine. Tagliate anche il caciocavallo e il salame a pezzi. Quindi tagliate di lungo le melanzane formando fette spesse circa mezzo centimetro. Potete decidere di friggerle in abbondante olio di semi di girasole, o grigliarle spennellato con poco olio extravergine di oliva.

Una volta pronte, potete realizzare lo sformato. Ungete una teglia con poco olio e spargete del pangrattato. Formate un primo strato con le melanzane. Quindi aggiungete le fettine di uova sode, il formaggio tagliato a pezzi, un po’ di salsa di pomodoro, l’origano, il salame e il formaggio grattugiato. Coprite con un altro strato di melanzane. Continuate a sovrapporre gli ingredienti finché non terminano le melanzane. Quindi passate alla preparazione del riquagghiu. Sbattete le altre due uova insieme al pepe e a un cucchiaio di pangrattato.

Aggiungete il formaggio grattugiato, quanto basta affinché il risultato non sia troppo liquido. Versatelo sul formato, in modo tale che vada a riempire tutti gli spazi vuoi, anche sul fondo. Mettete lo sformato di melanzane in una padella e fatelo cuocere a fiamma bassa per cinque minuti. Quindi, giratelo aiutandovi con un piatto o un coperchio e fate finire la cottura per qualche minuto. Buon appetito.

Vittorio Rienzo