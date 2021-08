Sformato di pane e formaggio | Ricetta riciclo facile e ricca di sapore

Sformato di pane e formaggio. Foto Adobe.-ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food semplicissimo da realizzare con il quale darete una seconda vita al pane raffermo. Stiamo parlando dello Sformato di pane e formaggio. Si tratta di un piatto goloso che potrete ogni volta diversificare utilizzando un formaggio diverso a seconda del vostro umore e di quello che avete a disposizione in quel momento.

Questo è un piatto ricco di sostanze che di solito preparo in inverno solo e soltanto perché è necessario accendere ma siccome è una prelibatezza che adori ed è uno dei miei confort food preferiti, se posso lo preparo anche in estate al mattino presto e poi lascio che il calore esca dalle finestre aperte mentre faccio entrare in casa l’aria del mattino.

Questa è una vivanda che piace tantissimo anche ai piccoli di casa. Essa vi conquisterà con il suo sapore sfizioso e la sua crosticina croccante e saporita. Io ho usato del latte scremato per realizzare il miscuglio con il quale bagnerete ogni strato del manicaretto e la sua superficie ma voi potete usare anche quello intero.

E’ quindi perfetta per un pranzo veloce ma sostanzioso oppure una cena semplicissima da realizzare ma ricca di sapore. Potete servire questa prelibatezza agli adulti non astemi accompagnandola con un bicchiere di un buon vino da pasto, rosso o bianco, a proprio piacimento.

Potrebbe piacerti anche: Insalata russa estiva con crema di avocado | Delicata e leggera

Potrebbe piacerti anche: Millefoglie di pane carasau con prosciutto | Una bontà unica da provare!

Dosi per: una pentola di coccio di diametro 22 cm

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 20 minuti

Strumenti

una pentola di coccio di diametro 22 cm

un coltello

una ciotola

Ingredienti

4 panini di pane raffermo

Qualche fiocchetto di burro

160 g di caciotta (oppure altro formaggio)

Per la soluzione di latte

Un pizzico di pepe macinato sul momento

Sale q.b.

2 uova medie

50 g di parmigiano grattugiato

390 ml di latte scremato

Per spolverizzare

50 g di parmigiano grattugiato

Sformato di pane e formaggio, procedimento

Riducete il pane a fette di 1,5 cm e fate una base sul fondo di un tegame di coccio che compatterete con un cucchiaio. Ricoprite il tutto con delle fette di caciotta, spolverizzate con il parmigiano grattugiato e irrorate con un poco di latte mescolato con le uova sbattute, il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe.

Sformato di pane e formaggio ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Zucchine farcite al pomodoro | Deliziosi involtini pronti in 10 minuti

Potrebbe piacerti anche: Tortini di crackers integrali con sedano e cipolle | buoni e veloci

Ripetete le stesse operazioni sino a esaurimento degli ingredienti e aggiungete sulla superficie dei fiocchetti di burro dopo averla irrorata con la restante soluzione di latte. Infornate a 180° per 20 minuti.

Sformato di pane e formaggio ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram . Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.