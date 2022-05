Avete voglia di un bel piatto di pasta al forno in bianco e diverso dal solito? Questa ricetta fa al caso vostro. Si tratta di un sformato caratterizzato da due ingredienti indispensabili: il pane grattugiato e la pancetta a fette. Il risultato vi farà leccare i baffi.

Di seguito vi lascio gli ingredienti per circa 5 persone. Avrete porzioni molto abbondanti tanto da considerarlo piatto unico.

500 gr di ziti tagliati

Pane grattugiato

circa 3-4 fette sottili di pancetta

parmigiano grattugiato

Un po’ di peperoncino (se lo si preferisce)

Per la besciamella fatta in casa, che renderà ancora più buona la nostra pasta al forno:

1 L di latte

3 cucchiai di olio

3 cucchiai di farina

Al via col procedimento:

Versare olio e latte in un pentolino e metterlo sul fuoco lento. Versare anche la farina con un po’ di sale e girare fino ad ebollizione e a raggiungere la giusta intensità Nel frattempo cuocere la pasta e, una volta scolata, versarla in un ruoto alto cosparso di besciamella. Fare vari strati con pancetta sminuzzata, parmigiano e besciamella sino ad arrivare all’ultimo strato cosparso di pane grattugiato.

Mettere in forno per 20 min a 180 gradi. Buon appettito!

L’articolo Sformato di pasta al forno con besciamella fatta in casa: la ricetta della nonna con un ingrediente importantissimo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.