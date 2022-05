sformato-di-patate,-la-ricetta-ligure.-cremosissimo:-ecco-il-procedimento-per-un-piatto-che-si-scioglie-in-bocca

Tortino di patate alla Ligure: ottimo e profumato. Un ottimo piatto gustoso e pronto in poco tempo. Facile e pronto in poco tempo: il tortino alla Ligure è davvero un piatto che si può gustare durante le serate quando in tv trasmettono un bel film.

Pochi ingredienti e sopratutto che sporcano poco. Si può preparare nel pomeriggio se magari la sera si vuol godere di più tempo.

Ingredienti per il Tortino di Patate alla Ligure

500 g di patate 150 g di Bel Paese Galbani (forma da 250 g) 30 g di Burro Santa Lucia Galbani 30 g di cipolla 4 carciofi 1/2 limone sale e pepe q.b.

Preparazione

Iniziate a preparare il vostro tortino di patate alla ligure mettendo a cuocere le patate con la buccia in abbondante acqua salata per 30 minuti. Al termine della cottura, scolatele e fatele raffreddare.

A questo punto pulite i carciofi privandoli del gambo, delle foglie esterne e delle punte. Tagliateli a metà, privateli della peluria interna e tagliateli a fettine che riporrete a bagno in acqua acidulata con il limone.

Tagliate la cipolla a fettine e fatela soffriggere in una padella con metà del Burro Santa Lucia. Versate i carciofi scolati e cuoceteli per 5 minuti. Salate e pepate.

Sbucciate le patate, quindi tagliatele a fette non troppo spesse e disponetele sul fondo di una tortiera tonda ben imburrata. Sopra queste versate i carciofi e aggiungete il Bel Paese tagliato a cubetti.

Passate il vostro tortino di patate alla ligure in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire.

