Sformato di Riso Filante agli Spinaci

Lo Sformato di Riso Filante agli Spinaci è un primo piatto ricco e gustoso, perfetto per il classico pranzo della domenica. Anche se all’apparenza sembra un piatto elaborato, in realtà si prepara davvero in poche mosse. Basta realizzare un semplice risotto agli spinaci, trasferirlo in una teglia, farcirlo con qualche ingrediente ed il gioco è fatto: lo sformato è pronto per andare in forno! Al suo ripieno filante di mozzarella e besciamella nessuno saprà resistere!

Il risotto alla base della ricetta è davvero semplicissimo: si parte saltando in padella gli spinaci, quindi si tosta il riso ed infine si cuoce tutto aggiungendo del brodo di verdure. Volendo potreste fermarvi alla prima parte della ricetta e portare in tavola un gustosissimo risotto agli spinaci! Oggi però ho voluto trasformare questa semplice preparazione in un piatto perfetto per un’occasione speciale (ad esempio la Pasqua) o per il pranzo della domenica!

Realizzato il risotto, lo trasferisco in una teglia da forno e lo farcisco con tanta mozzarella, cubetti di prosciutto e qualche cucchiaiata di besciamella… la cottura in forno farà il resto della magia! Il risultato è uno sformato filante davvero buonissimo che accontenterà i gusti di tutta la famiglia, anche di quei bambini che di solito fanno i capricci davanti alle verdure! Ovviamente chi preferisce può non mettere il prosciutto e realizzare così uno sformato di riso vegetariano, il risultato sarà comunque delizioso!

Spero che questa versione “speciale” del classico risotto agli spinaci vi piaccia e se lo provate fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate!

