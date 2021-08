sformato-zucchina,-uova-e-provola:-come-prepararlo

Descrizione

Il timballo di zucchine, uova e formaggio è una gustosa ricetta vegetariana che si prepara in pochi minuti e può essere servita sia come secondo piatto, sia come piatto unico. Molto simile a una frittata di verdure cotta al forno, il nostro timballo vi consentirà di portare in tavola un piatto ricco e appetitoso, pur avendo a disposizione pochi ingredienti.