Shaila e Mikaela dicono “addio” a Striscia la Notizia: il gesto di Michelle e Gerry, è successo in diretta

Dopo ben 903 puntate, Shaila e Mikaela “addio” Striscia la Notizia: il gesto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti è inaspettato.

Shaila e Mikaela dicono addio a Striscia la Notizia: avete visto cos’è successo in diretta? Fonte Foto: screenshot video

Sapevamo che proprio questa di stasera, Sabato 12 Giugno, sarebbe stata l’ultima puntata delle due veline di Striscia la Notizia. E, in effetti, è stato proprio così. Dopo quattro lunghi ed intensi anni e ben 903 puntate, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono costrette a dire “addio” al famoso tg satirico di Canale 5. Certo, per tutta l’estate, le due giovanissime ragazze continueranno a farci compagnia con Paperissima Sprint. Il loro percorso sul bancone del programma di Antonio Ricci è giunto al termine.

Proprio questa sera, quindi, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva dovranno dire “addio” al carissimo ed affezionatissimo pubblico di di Striscia la Notizia. Avete visto, però, cosa hanno fatto Gerry Scotti e Michelle Hunziker per loro appena iniziata la puntata? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il momento è stato davvero emozionante.

Striscia la Notizia, “addio” a Shaila e Mikaela: il gesto di Michelle e Gerry

A partire da Lunedì 14 Giugno, quindi, non soltanto non andrà più in onda Striscia la Notizia, ma dalla prossima edizione non ammireremo più la bravura e la bellezza delle due veline sul suo bancone. Proprio questa sera, Sabato 12 Giugno, Shaila e Mikaela diranno “addio” al famoso programma di Antonio Ricci. Chi le sostituirà? Al momento, non lo sappiamo! Una cosa è certa, però, le due giovanissime ragazze resteranno nel cuore di tutti gli italiani. E non solo.

Avete visto, però, cosa hanno fatto Gerry Scotti e Michelle Hunziker per le due veline? Era da poco terminato il loro stacchetto iniziale quando i due conduttori non hanno potuto fare a meno di omaggiare le due ragazze con bei due mazzi di fiori. Un momento davvero emozionante, ve lo assicuriamo. Durante il quale, c’è da ammetterlo, non sono affatto mancate le lacrime. Non soltanto per Shaila e Mikaela, sia chiaro, ma anche per la padrona di casa.

Fonte Foto: screenshot video

Auguriamo a Shaila e a Mikaela una futuro professionale più che brillante. In bocca al lupo!