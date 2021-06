Shaila Gatta, la velina dà il buongiorno così: acrobazie a letto VIDEO

Shaila Gatta ancora una volta ha lasciato senza parole i propri fan e il video che mostra il suo risveglio super e il modo in cui si prepara ad affrontate ogni sua giornata. Il video in questione in men che non si dica ha scatenato il web, riscuotendo così un grandissimo successo.

Durante gli ultimi anni il pubblico italiano che segue tutte le sere Striscia la Notizia ha imparato a conoscere le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, rispettivamente velina bruna e bionda dello storico TG Satirico di casa Mediaset.

Nel tempo, sia Shaila che Marika sono anche diventate delle super star sui social dove raccontano la loro vita in toto mettendosi in gioco anche in nuova challenge sfidando i fan come, nel corso delle ultime ore, ha fatto anche la velina Gatta. Ecco di cosa si tratta.

Shaila Gatta: il buongiorno della velina

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un video che mostra Shaila Gatta durante il suo normale buongiorno per cominciare così una nuova giornata di lavoro, impegni e tanti progetti da realizzare.

Nel video in questione, infatti, è possibile vedere la velina bruna di Striscia la Notizia, fare un balzo sul letto, mostrandosi subito carica di energia e pronta quindi per tutto ciò che la giornata le riserverà!

L’addio di Shaila a Striscia la Notizia

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco sul web nel corso delle ultime ore, però, troviamo il messaggio che Shaila Gatta ha scritto in conclusione del percorso professionale fatto a Striscia la Notizia, e che le ha permesso di realizzare molti dei suoi sogni professionali.

Nel post in questione la velina bruna del tg satirico ha scritto le seguenti parole: “Grazie Antonio Ricci per avermi regalato un sogno ma soprattutto una scuola. Perché striscia per me lo è stata in tutti i sensi. Grazie per avermi dato fiducia e aver creduto in me. Grazie ad ogni singola persona che fa parte di questo programma, siete stati e siete tutti indispensabili per far sì che tutto sia perfetto”.