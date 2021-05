Sharon Stone E Tommaso Zorzi, Il Mistero Dei Like Sotto Al Video Dell’influencer

Ha suscitato il clamore e l’attenzione dei fan del noto opinionista dell’Isola dei Famosi, cosa è successo.

Sharon Stone e Tommaso Zorzi (Screenshot Instagram)L’attrice che ha fatto impazzire il mondo in Basic Instinct torna a far parlare di se. In questa occasione si tratta di una notizia legata alla sfera dei social, diversamente da come si poteva ipotizzare dopo l’ospitata in televisione a Che tempo che fa, il noto programma Rai condotto da Fabio Fazio.

La Stone nelle scorse ore è apparsa alla vetta dei trend topic di Twitter a seguito del clamore scatenato dall’alto numero di post tra i fan di Zorzi, impazziti dopo aver notato un like sospetto della diva hollywoodiana al noto ex gieffino.

Il post di Tommaso Zorzi e il mistero risolto del like “fantasma” di Sharon Stone Dopo il periodo di lontananza dai social Tommasi Zorzi ha ricominciato a condividere momenti della sua vita.

In questo caso si tratta di un post Instagram, dove Tommaso in compagnia di Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti e Stefano Miele inscenano in un video, un balletto. Seguito dalla descrizione: “Le Destiny’s Child ci spicciano casa”. Post sul quale poco dopo è arrivato il like della Stone.

Immediata la reazione dei fan che hanno commentato entusiasti la notizia del like di Sharon Stone. Felicità interrotta da alcuni utenti che però hanno notato svanire il cuoricino dell’attrice dal video. Da questo è nato il dibattito, la Stone ha eliminato il like di proposito? Proprio per l’eccessiva reazione dei fa?

Altri utenti del noto social invece hanno commentato di poter vedere ancora il like di Sharon, da qui il sospetto del like fantasma si è infittito. A far luce sullo strano caso sono stati gli stessi follower di Zorzi.

Dimostrando che il mi piace della famosa attrice sia ancora lì, visibile solo agli utenti che seguono Sharon Stone su Instagram e per questo impossibile per tutti gli altri. Mistero risolto quindi, sembra proprio che Sharon Stone si sia divertita e abbia voluto dimostrare il suo apprezzamento al quartetto di celebrità.

