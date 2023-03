SHBA bën thirrje për finalizim të shpejtë të njohjes reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë

Shtetet e Bashkuara po bëjnë thirrje për finalizimin e shpejtë të “njohjes reciproke” ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Ned Price, duke folur në emër të Sekretarit Blinken, ka thënë për Pavlovic Today se Shtetet e Bashkuara duan që “ Propozimi i BE-së – Marrëveshja në rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ” të rezultojë përfundimisht në “njohje reciproke”.

Raundi i ardhshëm i bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, i planifikuar të zhvillohet në Ohird në Maqedoninë e Veriut më 18 mars 2023, do të përqendrohet në zbatimin e propozimit evropian për të cilin kanë rënë dakord presidenti i Serbisë Vuçiq dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

I pyetur nga The Pavlovic Today se me çfarë rendi do të trajtohet zbatimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, Price tha se marrëveshja për aneksin e zbatimit është thelbësore për normalizimin sipas këtij propozimi të BE-së.

“Progresi drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe mbetet kritik për ndërtimin e së ardhmes së Kosovës si një vend sovran, multietnik dhe i pavarur i integruar në strukturat euroatlantike”, ka thënë Price.

“Përmes dialogut, Serbia dhe Kosova besojmë se duhet të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Progresi më pas do të hapë derën për integrimin evropian të të dy vendeve”, shtoi ai.

Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është “thelbësor për një siguri, stabilitet dhe prosperitet më të madh” të Ballkanit Perëndimor.

Zëdhënësi i Blinken përsëriti mbështetjen e SHBA-së për përparimin e dialogut mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vuçiq, duke thënë se ndërsa bisedimet e Brukselit që u zhvilluan në fund të shkurtit ishin një “hap përpara” pozitiv, mbetet punë e vështirë.

“Ne besojmë se marrëdhëniet e normalizuara duhet të përqendrohen në njohjen eventuale reciproke”, tha Price.

“Ky është një proces i udhëhequr nga BE-ja. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur aleatët tanë në Bashkimin Evropian në çdo mënyrë që mundemi. Ne kemi qenë të pranishëm në këto bisedime. Gabe Escobar , Zëvendës Ndihmës Sekretari ynë, ka qenë i angazhuar në mënyrë aktive edhe me palët dhe do të vazhdojë të bëjë çfarë mundemi për të mbështetur këtë proces. Kjo, përsëri, ka ecur përpara në mënyra të rëndësishme, me disa punë të vështira përpara.”

Lidhur me afatin kohor për njohjen reciproke dhe sa larg është saktësisht nga kjo që të ndodhë, Price tha se ata nuk mund të përcaktojnë një specifikë, afati kohor.

“Ne duam që këto çështje, këto tensione mes Kosovës dhe Serbisë të zgjidhen sa më shpejt të jetë e mundur”, u përgjigj Price.

Duke mbështetur dialogun e udhëhequr nga BE-ja, Price tha se SHBA do të ndërmarrë “çdo hap” si partner i Kosovës, Serbisë dhe BE-së për të “mbështetur përshpejtimin në çdo mënyrë të mundshme të përmirësimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ne thjesht mundemi. mos vendosni një kornizë kohore për të.”

Price vuri në dukje se “natyrisht”, SHBA dëshiron që “të shohë këto çështje të zgjidhura sa më shpejt të jetë e mundur”.

