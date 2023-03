L’arrivo di Shibarium, per quanto in beta, è chiaramente l’evento che sta tenendo sulle spine la community che si raduna intorno a Shiba Inu Coin. Per quanto il tempismo – al di fuori del controllo dei gestori del progetto – non sia stato forse dei migliori, qualcosa si muove. E …

L’articolo Shiba Inu Coin: notizie bullish? | Primi sviluppi su Shibarium proviene da Criptovaluta.it®.

Vito Califano