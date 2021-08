shiitake:-vitamina-d,-anche-in-versione-snack

Uno dei nuovi trend del mercato alimentare vede protagonisti gli snack salutistici e vegetali. Tra i più innovativi ci sono quelli proposti dell’azienda IoBoscoVivo, tutti a base del fungo medicinale Shiitake e ad alto contenuto di vitamina D

Avendo proprietà organolettiche e nutrizionali uniche, lo Shiitake è il più diffuso tra i funghi medicinali: contiene Lentinano, un β-glucano immunomodulante che favorisce l’attività del sistema immunitario, il mantenimento di bassi livelli di colesterolo ematico e il controllo dei picchi glicemici. La presenza di questa https://www.cucina-naturale.it/glossario/fibra/”>fibra lo rende anche un efficace prebiotico, con effetti postivi sul microbiota intestinale.

Le mille proprietà

I benefici dello Shiitake non si fermano ai soli betaglucani: contiene eritadenina, dalle proprietà ipocolesterolemizzanti, contiene diversi minerali, tra cui potassio, calcio, magnesio, manganese, ferro, rame zinco e vitamine, come quelle del gruppo B, ma soprattutto la vitamina D. In particolare, lo Shiitake “IoBoscovivo” vanta quantitativi di vitamina D particolarmente elevati grazie a peculiari metodi di coltivazione e selezione del prodotto che permettono di dichiarare in etichetta la presenza in elevati quantitativi di questa vitamina. Ricordiamo che la vitamina D è una sorta di “superormone”, spesso carente nella popolazione italiana e fondamentale anche per la funzionalità del sistema immunitario, che non ritroviamo in altri alimenti vegetali. Lo shiitake è quindi consigliatissimo anche per chi segue una alimentazione vegana.

La gamma

Linea Fitness

L’azienda IoBoscoVivo ha “trasformato” queste conoscenze in una gamma di snack salutistici, tutti ad al contenuto di vitamina D. Quale alimento potrebbe essere più versatile, stuzzicante, pronto al consumo di uno snack? Si tratta di veri e propri “smart functional food”, quindi cibi intelligenti e funzionali che possono migliorare il benessere delle persone, aiutandole a consumare durante la giornata, in modo pratico e veloce, alimenti che solitamente si mangiano poco.

Gli snack sono disponibili in tre linee: Classica, Gourmet e Fitness, per andare incontro ai gusti più classici e ai palati più fini. Si possono trovare infatti eccellenze culinarie come l’aglio nero, dal gusto delicato e poliedrico e ricco in antiossidanti, senza dimenticare chi nel “circolo virtuoso del benessere” ha inserito una buona dose di attività fisica ed è quindi attento anche all’introito proteico.

Linea Classica

Tre linee disponibili ma con un’unica costante: la qualità nutrizionale. Infatti, in tutti i prodotti si trova una “clean label”, quindi pochi ingredienti, ma di alta qualità: 100% farina di farro integrale e olio evo, senza farine raffinate, a base del prezioso Shiitake. Inoltre, altre costanti sono le fonti di fibre, importanti per la funzionalità dell’apparato digerente, per favorire il senso di sazietà e per la loro funzione prebiotica. Ricordiamo che la parte esterna della cariosside, che accresce in fibre le farine integrale, è quella più esposta agli agenti esterni: un motivo in più per scegliere prodotti rigorosamente BIO!

Gli snack IoBoscoVivo al momento disponibili:

LINEA CLASSICA . Grissini 100% farina di farro integrale in due varianti: con curcuma & pepe nero e con semi di zucca & girasole. Entrambi fonti di fibre, nella variante con curcuma per gli amanti delle spezie, la presenza di pepe nero favorisce l’assimilazione del potente antiossidante curcumina; quella ai semi di zucca e girasole è una più forte fonte di proteine.

. Grissini 100% farina di farro integrale in due varianti: con curcuma & pepe nero e con semi di zucca & girasole. Entrambi fonti di fibre, nella variante con curcuma per gli amanti delle spezie, la presenza di pepe nero favorisce l’assimilazione del potente antiossidante curcumina; quella ai semi di zucca e girasole è una più forte fonte di proteine. Linea Gourmet LINEA GOURMET . Cracker Aglio Nero: il sapore avvolgente del fungo Shiitake sposa le fini note aromatiche dell’aglio nero. L’aglio nero di NEROFERMENTO® è un vero superfood tutto italiano: il particolare processo enzimatico a cui è sottoposto gli conferisce un gusto più delicato e gradevole e maggiore digeribilità, arricchendo inoltre il prodotto in polifenoli, composti dall’elevato potere antiossidante. Si tratta di cracker unici per un aperitivo elegante con palati esigenti!

LINEA FITNESS. Cracker Biofit: ad alto contenuto di proteine e fibre e senza lievito, arricchiti dalla presenza dei semi di Canapa decorticata, ricchi di proteine ad alto valore biologico e dal caratteristico retrogusto di nocciola che si sposa ad arte con il gusto umami dello Shiitake. Per questi cracker è utilizzata una farina proteica di semi di zucca, con sole proteine vegetali, per renderli adatti anche a chi sceglie uno stile di vita vegano. Ottimi anche per tutti gli sportivi.

Ma il brand preannuncia che le sorprese non finiscono qui: gli Snack salutistici IoBoscovivo a breve si arricchiranno di tante novità, sia salate che dolci, per fare il pieno di Benessere in ogni momento della giornata.

Trovate tutti i prodotti IoBoscoVivo direttamente sul loro e-commerce cliccando QUI