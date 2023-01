Shopping de Indaiatuba abre 90 vagas de emprego durante processo de ampliação de lojas

Candidatos precisam enviar currículo para se inscrever para as oportunidades. ‘Blitz do emprego’ traz 90 vagas em Indaiatuba

Um shopping de Indaiatuba está com 90 vagas de emprego abertas para funções como cabeleireiro, manicure, designer de sobrancelhas, maquiador, recepcionista, balconista, vendedor e atendente de loja. Não foram divulgados salários e outros benefícios oferecidos.

As oportunidades são para o processo de ampliação do Shopping Parque Mall que terá 18 novos espaços, sendo oito já inaugurados e dez até o fim do ano. O processo de seleção segue entre os meses de julho e agosto, mas contratações dos selecionados ocorrem até o final do ano, com a abertura gradual de todas as lojas novas do centro de compras.

Os interessados devem enviar o currículo para contato@parquemall.com.br.

Porta de entrada do Parque Mall Shopping, em Indaiatuba

Reprodução/EPTV

Vittorio Ferla