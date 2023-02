Shopping de Suzano opera parcialmente após temporal causar danos em infraestrutura elétrica

Funcionamento das lojas é facultativo até o retorno do sistema. Poupatempo de Suzano, que funciona no local, realiza apenas a entrega de documentos e orienta sobre reagendamento no local. Shopping de Suzano tem atendimento parcial após interrupção no fornecimento de energia

O shopping de Suzano opera parcialmente desde o final da noite de terça-feira (7) após uma interrupção no fornecimento de energia . Segundo a administração do centro de compras, o problema começou logo após o início das fortes chuvas, que castigaram a cidade. O funcionamento do Poupatempo também foi afetado.

A equipe técnica do shopping está trabalhando, desde então, no reparo do dano causado na infraestrutura elétrica, para o restabelecimento da energia e a retomada de todas as atividades.

O shopping opera parcialmente, com energia em áreas comuns, e o funcionamento das lojas é facultativo até o retorno do sistema.

Em nota, o Poupatempo informou que, em função de danos na infraestrutura elétrica do Suzano Shopping, a unidade da cidade teve o atendimento prejudicado. O programa já solicitou providências urgentes à direção do centro comercial para que a população não seja penalizada.

Até que o fornecimento de energia seja normalizado, o Poupatempo de Suzano irá realizar apenas a entrega de documentos e orientação sobre reagendamento no local.

Os serviços digitais do Poupatempo seguem disponíveis, com quase 260 opções nos canais eletrônicos, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, o P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. Entre as possibilidades online estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais, por exemplo.

