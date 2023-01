shoppings-de-mogi-e-suzano-oferecem-20-vagas-de-emprego,-confira

Oportunidades são para maiores de 18 anos. Os currículos devem ser entregues de acordo com exigência de cada loja. Oportunidades são para diferente níveis de escolaridade no shopping de Mogi e Suzano

Lojas dos shoppings de Mogi das Cruzes e Suzano contam com diferentes oportunidades para quem procura por uma colocação no mercado de trabalho. Ao todo são 20 vagas de emprego oferecidas nesta terça-feira (31).

As oportunidades são destinadas para pessoas com ou sem experiência e maiores de 18 anos. Os interessados devem procurar os estabelecimentos de acordo com o descritivo de cada vaga.

Mogi das Cruzes

O shopping de Mogi das Cruzes oferece 15 oportunidades de emprego para diferente níveis de escolaridade.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis, o interessado deve acessar o site do shopping de Mogi.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, com horário de funcionamento das 10h às 22h. Outros detalhes podem ser consultados por meio do telefone 4798-8800.

Suzano

O shopping de Suzano oferece cinco vagas para maiores de 18 anos com ou sem experiência para as áreas de vendedor, gerente e atendente.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis, o interessado deve acessar o site do shopping de Suzano.

O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, 555, Jardim dos Ipês, e funciona das 10h às 22h. Para mais informações o telefone para contato é 2500-7940.

