Shoppings de Natal têm programação especial para o carnaval; confira

Os shoppings de Natal prepararam programação especial para os dias de carnaval. Tem opções para a criançada, com muita diversão, brincadeiras e música, e também para os adultos que vão cair na folia. O acesso é gratuito.

Veja abaixo as atrações:

Praia Shopping

O carnaval do Praia Shopping, que já virou uma tradição de Ponta Negra, apresenta uma programação para toda a família com toda segurança e animação. Do axé ao samba, passando pelo frevo até as marchinhas de antigos carnavais. A entrada é gratuita. A programação começa todos os dias a partir das 17h.

Sábado – Bruno Josuá (17h) e Jaina Elne (19h)

Domingo – Show Kids (17h) e Banda Legal D+ (19h)

Segunda-feira – Bruno Josuá (17h) e Dodora Cardoso (19h)

Terça-feira – Show Kids (17h) e Isaque Galvão (19h)

Natal Shopping

O carnaval do Natal Shopping apresenta atrações em dois polos: Alpendre e Praça de Alimentação. O acesso é gratuito. No sábado, a folia começa às 16h com o Bloquinho da Naty para o público infantil, onde os pequenos poderão curtir um cortejo com bandinha de frevo pelos corredores do shopping.

Sábado – Bloquinho da Naty – 16h (Shopping)

Sábado – Alexandre Piter – 17h (Polo Alpendre)

Domingo – Banda Clarins – 16h (Polo Praça de alimentação)

Domingo – Fobica do Jublila – 17h (Polo Alpendre)

Terça-feira – Jamilly e a Caixinha de Música – 16h (Polo Praça de alimentação)

Terça-feira – Frevo do Xico – 17h (Polo Alpendre)

Midway Mall

O Midway Mall terá programação infantil durante o carnaval, sempre das 14h às 17h, na praça de alimentação. A abertura do “Bloquinho Midway”, no sábado, terá a Bandinha de Fanfarra, na presença de personagens teatrais, oficina de colar havaiano e pinturas. No domingo, terá nova apresentação da Bandinha com personagens teatrais, além de show de mágica com muita interação e brincadeiras em família e pinturas. Na segunda-feira acontecerá o desfile de fantasia, com oficina de chocalho carnavalesco e a presença de personagens teatrais; e na terça-feira, o encerramento, com o show de Bisteca e Bochechinha e oficina de pinturas.

Shopping Cidade Verde

O Shopping Cidade Verde tem programação de carnaval neste sábado, com o tradicional cortejo do bloquinho em volta do shopping, com recreação, brincadeiras e premiações. A animação vai ficar por conta da banda carnavalesca Clarin Kids, com a participação de vários personagens infantis. O evento começa às 16h30 e também é gratuito.

