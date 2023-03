Show da MC Pipokinha é cancelado em Ariquemes, RO, depois de ataque a professores

Produtora informou que quem comprou o ingresso será ressarcido. Shows da funkeira também foram cancelados em outros estados. MC Pipokinha

Divulgação / Instagram da artista

O show da MC Pipokinha, que estava previsto para acontecer em Ariquemes (RO) no mês de julho, foi cancelado. A agenda da funkeira passou por uma sequência de cancelamentos na última semana, depois que ela fez um comentário sobre o salário dos professores.

O anúncio do cancelamento foi feito no Instagram do empresário responsável pela V8 Produções, que contratou a cantora para o “Baile da Pipokinha”, que aconteceria dia 7 de julho.

Na última semana, MC Pipokinha teve apresentações canceladas em vários estados, entre eles Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal.

Nas redes sociais, a V8 Produções informou que o show foi cancelado porque a funkeira “foi muito infeliz em ofender a classe dos professores”. Segundo o produtor, quem comprou o ingresso será ressarcido.

Polêmica envolvendo professores

No início da última semana, um comentário da MC Pipokinha para um fã, no Instagram, viralizou de forma negativa. Ela debocha dos salário dos professores, dizendo que ganha muito mais com uma apresentação de apenas 30 minutos.

“Meu baile está R$ 70 mil. 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito”, afirmou.

Depois do cancelamento de uma série de shows, a equipe jurídica da funkeira se pronunciou sobre o caso, alegando que ela foi “tomada por emoção” e “se expressou de maneira dúbia”. Confira um trecho:

“[A funkeira] infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de empoderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher, se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção”.

