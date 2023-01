Show de Fafá de Belém será transmitido pela internet; saiba como assistir

Apresentação contará com a participação do maestro João Carlos Martins e da Bachiana Filarmônica do Serviço Social da Indústria (Sesi) de São Paulo. Show será realizado em Lençóis Paulista (SP). O link para a apresentação ao vivo está disponível no Instagram da (@lwartsolucoesambientais)

A cantora Fafá de Belém e o maestro João Carlos Martins se apresentam neste domingo (28), no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, em Lençóis Paulista (SP).

Os ingressos para o show estão esgotados, mas a apresentação contará com transmissão ao vivo pela internet.

Fafá e João estarão acompanhados pela Bachiana Filarmônica do Serviço Social da Indústria (Sesi) de São Paulo.

Itens de higiene pessoal foram arrecadados e serão direcionados ao Lar Nossa Senhora dos Desamparado.

