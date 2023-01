Show de humor em Macapá leva histórias de ribeirinhos da Amazônia para o teatro

Dupla Epaminondas Gustavo e Adilson Alcântara apresentam ‘Agora é que são Eles’, na sexta-feira (3), no Teatro das Bacabeiras. Lançamento de livros também marcam visita dos humoristas ao AP. Epaminondas Gustavo (com a bandeira) e Adilson Alcântara no show ‘Agora é que são Eles’

Divulgação

Histórias engraçadas de ribeirinhos que vivem no interior do Pará inspiraram o repertório de “Agora é que são Eles”, novo show de humor da dupla paraense Epaminondas Gustavo e Adilson Alcântara. A apresentação do espetáculo acontece na sexta-feira (3), no Teatro das Bacabeiras, em Macapá.

Com o sotaque típico da região, o personagem Epaminondas Gustavo, interpretado pelo ator Cláudio Rendeiro, conta aventuras, reclamações, desavenças, conselhos e fatos de comunidades que vivem às margens de rios. A apresentação teatral é acompanhada por canções de Alcântara.

Além de ator, Rendeiro é juiz do Tribunal de Justiça do Pará. Ele caracterizou o protagonista do show de humor como um morador de São Caetano de Odivelas, cidade natal do magistrado, com linguajar “caboco” e cheio de expressões.

Alcântara é um artista paraense com 25 anos de carreira como cantor, compositor, humorista e produtor cultural. Ele é o responsável por equilibrar o humor com a paródia, que também faz parte da vida dos ribeirinhos, e conta as piadas com ritmo e acompanhado por um violão.

A dupla fez uma apresentação em Macapá em maio, lotou o teatro e quer repetir a experiência na capital.

Espetáculo leva histórias hilárias da região ribeirinha do Pará

Divulgação

Livros e palestra

Um dia antes da apresentação no Teatro das Bacabeiras, os humoristas vão fazer o lançamento dos livros “Sátira de um Ribeirinho”, que traz crônicas e histórias no olhar de Cláudio Rendeiro, e “Lírica Ribeirinhas e Outras Margens”, com o lado poético do artista.

O lançamento dos livros é gratuito acontece após uma palestra-show voltada para alunos do curso de direito, no auditório do Sebrae em Macapá.

Serviços

Palestra-show para estudantes de direito

Data: 2 de agosto (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Auditório do Sebrae (Av. Ernestino Borges, 740 – Laguinho)

Entrada: R$ 20

Lançamento dos livros

Data: 2 de agosto (quinta-feira)

Hora: 20h30

Local: Auditório do Sebrae

Entrada: franca

Show de humor ‘Agora é que são Eles’

Data: 3 de agosto (sexta-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro das Bacabeiras

Ingresso: R$ 30

Informações: (96) 98139-9346

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o Tô Na Rede!

Vittorio Ferla