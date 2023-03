Show de MC Pipokinha é cancelado em SC; ela já perdeu ao menos 8 exibições após debochar de professores

Apresentação ocorreria em 27 de maio em uma casa de shows de Itá. Ela já perdeu apresentações em SC, RN, DF, ES, RO, MG e SP. MC Pipokinha

Divulgação / Instagram da artista

A catarinense MC Pipokinha teve outro show cancelado em Santa Catarina. Ele ocorreria em Itá, no Oeste, em 27 de maio.

O estabelecimento Palazzio Festas e Eventos divulgou, na terça-feira (28), que a suspensão ocorreu porque as declarações da artista não condizem com as políticas da casa e que o valor do ingresso poderá ser estornado (veja nota abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

No dia 10 de março, a cantora de funk se apresentaria em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, mas o show foi cancelado. Desde que ela debochou do trabalho e salário de professores, teve ao menos oito apresentações suspensas no país.

Além de SC, perdeu shows em RN, DF, ES, RO, MG e SP. O g1 SC não conseguiu contato com a assessoria da artista. Após a fala sobre educadores a artista pediu desculpas.

MC Pipokinha tem show cancelado após fala sobre professores

MC Pipokinha já perdeu ao menos sete shows após debochar de professores

“Primeiramente queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo o que falei”, disse. A equipe da catarinense também afirmou que ela havia se expressado de maneira dúbia.

Chamada de Doroth Helena de Souza Alves, a artista tem 24 anos e cresceu em Tubarão, no Sul catarinense. Atualmente, ela mora em São Paulo.

O que disse a Palazzio Festas e Eventos

“Por meio desta nota, viemos informar o cancelamento do show da MC Pipokinha que seria realizado no dia 27 de Maio em Itá – SC. A decisão foi tomada em razão das ultimas declarações e comportamentos da Artista, exibidas nas redes sociais, que não condizem com as políticas da casa.

A Palazzio Festas e Eventos preza pela diversão, alegria e entretenimento, sem violências ou discursos de ódio, por esse motivo, foi necessário o cancelamento do show. Lamentamos a todos os fãs que estavam ansiosos.

O valor do ingresso poderá ser estornado, mas em consideração a todos que já adquiriram o ingresso, no Dia 08 de Junho, faremos um Show Nacional com MC JACARE, e os ingressos já adquiridos poderão ser aproveitados para o mesmo. Pedimos desculpas a todos, mas não compactuamos com certas falas e atitudes da Artista. Esperamos a compreensão de todos”.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vito Califano