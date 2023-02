Show do Jota Quest no aniversário de Paulínia é adiado após Rogério Flausino testar positivo para Covid

Apresentação foi remarcada para domingo (5), às 18h, no mesmo local. Outras atividades para comemorar a data estão mantidas. A banda Jota Quest se apresenta em Paulínia no domingo (5)

O show da banda Jota Quest, que estava programado para ocorrer na festa de aniversário de Paulínia (SP) nesta terça-feira (28), foi adiado para o próximo domingo (5). A apresentação será as 18h, no mesmo local, o Parque Brasil 500.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Paulínia informou que o vocalista Rogério Flausino testou positivo para Covid-19 e está em recuperação.

O restante da programação do aniversário de 59 anos de Paulínia está mantido. Nesta terça-feira, o Parque Brasil 500 e a Lagoa João Aranha recebem, das 13h às 18 horas, brinquedos infláveis, oficinas recreativas e distribuição de bolo.

Serviço

Data: domingo, 5 de março, às 18h

Local: Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal

Endereço: Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, S/N, Parque Brasil 500

Entrada: gratuita

