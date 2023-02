Show exclusivo, padronização, fortalecimento: entenda parceria entre maiores rodeios do país

União dos Grandes Eventos (UGE) foi lançada na quarta-feira (8). Grupo conta com festas de oito cidades, incluindo Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP), e tem representantes de quatro estados. Comissão é criada para fortalecer setor de rodeios no Brasil

Lançada na quarta-feira (8), a União dos Grandes Eventos (UGE) reúne oito dos principais rodeios do país e promete fortalecer o cenário da música sertaneja em quatro estados.

Dentre os participantes, estão os rodeios de Ribeirão Preto (SP) e de Barretos (SP). O g1 lista, abaixo, o que você precisa saber sobre a iniciativa:

1. Quais rodeios fazem parte?

2. Quando passa a valer?

3. Quais ações serão adotadas?

4. Quando os eventos acontecem?

5. Qual a expectativa dos organizadores?

Fã aproveita para registrar show de César Menotti e Fabiano no Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

1. Quais rodeios fazem parte?

Além de Ribeirão Preto e Barretos, outros seis eventos ligados à música sertaneja fazem parte do grupo. Veja lista completa:

Jaguariúna Rodeo Festival – Jaguariúna (SP);

Festa do Peão de Barretos;

DivinaExpo – Divinópolis (MG);

Ribeirão Rodeo Music;

Expo Rio Verde – Rio Verde (GO);

Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado – Colorado (PR);

Pedro Leopoldo Rodeio Show – Pedro Leopoldo (MG);

Rio Preto Country Bulls – São José do Rio Preto (SP).

2. Quando passa a valer?

A parceria já está valendo e foi oficializada na quarta-feira no Parque do Peão de Barretos. A cerimônia de lançamento contou com representantes das oito festas, além de um show da dupla Clayton & Romário, que fará parte do cronograma da UGE. (veja abaixo)

Juntos, segundo a organização, os eventos costumam reunir um público superior a dois milhões de pessoas e contam, anualmente, com 200 shows e premiações que batem R$ 2 milhões nas competições.

Jaguariúna Rodeo Festival 2022

Júlio César Costa

3. Quais ações serão adotadas?

Conforme os organizadores, a ideia é unir forças para que haja uma “padronização” da qualidade dos rodeios. Está previsto o compartilhamento de patrocinadores, agenda de artistas e de pessoas envolvidas na produção.

Outra ação exclusiva tem a ver com a dupla Clayton & Romário. Os sertanejos levarão o show intitulado ‘Amanhecer’ a seis desses rodeios: Barretos, Jaguariúna, Colorado, Ribeirão Preto, Rio Verde e Divinópolis.

“A turma pode esperar muita energia positiva. O projeto já diz muita coisa: a galera não pode esquecer os óculos escuros. Vamos organizar um cantinho no palco para fazer nosso churrasco. Vai ser muito especial”, diz Romário.

“Para a gente é uma honra poder ajudar essa turma. Acho que estava faltando isso: essas grandes festas se unirem para fazer uma entrega mais especial”, conclui Clayton.

Clayton & Romário durante apresentação de Chora, me Liga na Festa do Peão de Barretos 2022

Ricardo Nasi/g1

4. Quando os eventos acontecem?

Todos os oito rodeios já divulgaram suas datas para 2023. O primeiro, em Colorado, começa em março. Já o último, o de Jaguariúna, está previsto para setembro.

Jaguariúna Rodeo Festival: 22, 23, 29 e 30 de setembro;

Festa do Peão de Barretos: 17 a 27 de agosto;

DivinaExpo: 26 de maio a 3 de junho;

Ribeirão Rodeo Music: 20 a 30 de abril;

Expo Rio Verde: 6 a 16 de julho;

Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado: 17 a 26 de março;

Pedro Leopoldo Rodeio Show: 3 a 10 de junho;

Rio Preto Country Bulls: 12 a 16 de julho.

5. Qual a expectativa dos organizadores?

De acordo com Hussein Gemha Júnior, presidente da Associação Os Independentes, responsável pela Festa do Peão de Barretos, o principal objetivo do grupo é a troca de informações entre os participantes.

“Cada um vai aprender com o outro como está fazendo o evento e como está sendo criativo para uma época tão difícil. Quem vai ganhar com isso é o público”, explica o presidente da associação.

Maiores rodeios do Brasil lançam a União dos Grandes Eventos

Matheus Calil, organizador do Ribeirão Rodeo Music, garante que a iniciativa trará melhores experiências ao público, que “pode esperar por mais alegria e entretenimento”.

Já o presidente da DivinaExpo, Irajá Ferreira Nogueira, afirma que a UGE deve contribuir para o aumento de empregos diretos e indiretos nas cidades.

“A união dos grandes eventos vai funcionar, na prática, para lançar produtos e dividir experiências. A gente vai discutir o que deu certo em uma região e o que não deu certo”, conclui.

Show de Diego & Victor Hugo começa no palco Arena da Festa do Peão de Barretos 2022

Érico Andrade/g1

