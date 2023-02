Show ‘Simbiose’ é atração no Sesc de Mogi das Cruzes nesta quinta

Apresentação é gratuita, com classifcação a partir de 12 anos. Não é necessário tirar ingressos. Sesc de Mogi das Cruzes apresenta o show Simbiose nesta quinta-feira

Ricardo de Deus

Ricardo de Deus, Davi Gonçalves e Douglas Gamboa apresentam o show Simbiose nesta quinta-feira (9), às 20h, no Sesc de Mogi das Cruzes. Segundo o trio, o repertório terá bossa nova, jazz, além de interpretações de Tom Jobim e Hermeto Paschoal. A apresentação é gratuita, com classificação a partir de 12 anos.

Simbiose

Ricardo de Deus é pianista e compositor. Morou em Cabo Verde durante 18 anos, onde desenvolveu grande parte de sua carreira, interagindo com diversos músicos e influenciado pela música Cabo-Verdiana, bossa nova e jazz.

De volta ao Brasil, apresenta seu show Simbiose, acompanhado por Davi Gonçalves na bateria e Douglas Gamboa no baixo, onde propõe uma viagem pelas composições autorias dos seus três álbuns: Fragmentos (2006), Vem de Lá (2016) e Piano e Sentido (2020), além de temas de Tom Jobim e Hermeto Pascoal, suas grandes referências, e improvisações e solos.

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tacola, 118 – Socorro.

