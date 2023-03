Showroom da Móveis Hans em Rio Claro completa um ano

A loja de Rio Claro da Móveis Hans conta com peças atuais e as principais tendências em móveis de 2023

Neste mês, o showroom da Móveis Hans em Rio Claro completou um ano de inauguração. Essa foi uma experiência única e transformadora, desde o início da construção da loja até a finalização de todos os ambientes.

“O showroom foi pensado com todo carinho por mim e toda equipe para transformar a cidade de Rio Claro, trazendo tendências, com ambientes amplos e magníficos, escolhidos a dedo para os nossos clientes”, explica a design de interiores da empresa, Laís Beran.

A loja de Rio Claro da Móveis Hans conta com peças atuais e as principais tendências em móveis de 2023. Além disso, o recente showroom traz todo o diferencial dos 61 anos da empresa.

O recém-espaço da empresa também possui uma super equipe atenta em todos os processos. Desde a compra, curadoria, escolha dos móveis e pós-venda. O showroom também tem uma entrega própria e especializada que garante as melhores condições para os clientes.

O showroom da Móveis Hans em Rio Claro está localizado na Rua Quatorze, nº288 – bairro Consolação.

“Esperamos você para conhecer o maior da região, com todas as tendências e qualidade que só a Móveis Hans tem para você”, completa a design de interiores.

Com mais de 60 anos de história e protagonismo na produção de móveis na região, a Móveis Hans tem um repertório completo e esbanja todo o seu conhecimento quando falamos de decoração de ambientes. Nosso compromisso é acompanhar as tendências do mundo inteiro e garantir as melhores opções aos nossos clientes.

Para mais informações acesse: https://moveishans.com.br/

