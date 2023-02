Shows, teatro 60+ e espetáculos infantis são atrações do fim de semana em São Carlos e região

Veja agenda cultural do fim de semana de Américo, Araraquara, Araras, Casa Branca, Leme, Matão, Mococa, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, São Carlos, São João e Tambaú (SP). Espetáculos infantis em São Carlos e apresentação do Teatro 60+ em Araraquara (SP) são alguns dos eventos do fim de semana que prometem agitar as cidades da região. (Veja agenda cultural das cidades abaixo).

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (3)

Futurama

Atração: Banda Futurama

Horário: 20h30

Local: Estação do Peixe (Rua Manoel Borba, 470)

Ingressos: R$10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (3)

Sesc Araraquara recebe show intitulado Elas por Ela, de Regina Dias

Divulgação

Elas por Ela

Atração: Regina Dias

Horário: 20h

Local: Garimpo do Sesc Araraquara (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita

Sexta do Rock

Atrações: Banda Mamíferos e Banda Senhor Vinil

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock & Lounge (Avenida Brasil, n° 1037)

Ingressos: a partir de R$10

Nostálgico

Atrações: DJ Lelee

Horário: 23h

Local: Paradiso Araraquara (Avenida da Saudade, 53 – Centro)

Ingressos: a partir de R$8

Coração de Gelo

Atrações: DJ Fávero e DJ Matheus Giordano

Horário: 22h30

Local: Akademia da Boemia (Rua Nove de julho, 181 – Centro)

Ingressos: a partir de R$10

Música na Ópera

Atração: Felipe Klein

Horário: 19h

Local: Cervejaria Opera (Rua Guilherme Scarpa, 224)

Sexta da Santinha

Atrações: DJ Gabriel Bezerra

Horário: a partir das 23h

Local: P16 Lounge Bar (Av. Padre José de Anchieta, 397)

Ingressos: a partir de R$10

SÁBADO (4)

Sábado Rock

Atração: Banda Mila

Horário: 22h

Local: Pub 13 Rock & Lounge (Avenida Brasil, n° 1037)

Ingressos: a partir de R$10

A Vida é Bela Teatro 60+

Atração: TSI (Trabalho Social com Idosos) Sesc Araraquara e Grupo Urutau de Teatro Experimental (teatro/idosos)

Horário: 14h

Local: Teatro do Sesc Araraquara (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita (retirada de ingressos no dia do evento)

Cortejo e Brincadeiras

Atração: Grupo Festa de Rei

Horário: 14h

Local: Conveniência Externa do Sesc Araraquara (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita (sem retirada de ingressos)

Teatro encenado por pessoas com 60+ é atração neste fim de semana em Araraquara

Marcela Campos

DOMINGO (5)

Show Gafieira S.A

Atração: Banda Gafieira S.A

Horário: 16h

Local: Conveniência do Sesc Araraquara (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita

Sertanejo Jonathan Art

Horário: 13h

Local: Pesque Pague Pantanal (Rod. Abdo Najib, Km 1 – Pq. São Paulo)

Entrada gratuita

Araras

SEXTA-FEIRA (3)

Baile de Gala

Atração: Grupo Homens de Preto

Horário: 21h

Local: Sayão Futebol (Avenida Otto Barreto, 250 – Jardim Sobradinho)

Ingressos: a partir de R$15

SÁBADO (4)

Black White Edição Festa de Espuma

Atrações: DJ Biel Beats

Horário: 18h

Local: Chácara Gêmeas (Av. Fábio da Silva Prado, 7750, Jardim São João)

Ingressos: a partir de R$30

Casa Branca

SÁBADO (4)

Banda Tuavó

Horário: 20h

Local: Boteco Raiz (Rua Fernando Musa, 305 – Bairro São João)

Entrada gratuita

DOMINGO (5)

Música no Horto

Atração: Biré

Horário: 10h

Local: Horto

Entrada gratuita

Leme

SEXTA-FEIRA (3)

Noite do Litrão

Atração: Banda Rock Oldies

Horário: a partir das 20h

Local: Bar 29 Rock Club (Rua Cel. Antonio Abade, 96 – Centro)

Entrada gratuita

SÁBADO (4)

Bloquinho do Fafá

Atração: MC Daniel

Horário: 19h

Local: Clube 29 de Agosto (Rua Cel. Coronel Antonio Abade, 96. Barra Funda)

Ingressos: a partir de R$50

Matão

SEXTA-FEIRA (3)

Pagode e Sertanejo

Atrações: Resenha de Amigos e Luccas e Renan

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Avenida Padre Nelson Antônio Romão)

Ingressos: R$15

SÁBADO (4)

Sertanejo: Victor e Mallu

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Avenida Padre Nelson Antônio Romão)

Entrada: R$15

Mococa

SEXTA-FEIRA (3)

Samba +

Atração: Grupo Samba +

Horário: 20h

Local: Boulevard Morro Azul (Av. Américo Pereira Lima, 61 – Jardim Lavínia)

Ingressos: R$5

SÁBADO (4)

Natália E Raphael

Atração: Dupla Natália e Raphael

Horário: 20h

Local: Boulevard Morro Azul (Av. Américo Pereira Lima, 61 – Jardim Lavínia)

Ingressos: R$5

Pirassununga

SÁBADO (4)

Sunset Pagonejo

Atrações: Gustavo Rocha e Grupo Bem Bolado

Horário: 16h

Local: Nook Bardega (Av. Painguás, 1712)

Ingressos: a partir de R$10

Porto Ferreira

SÁBADO (4)

Rock na Estação

Atrações: Bandas Subjugados e Vitrola Velha

Horário: 19h30

Local: Antiga Estação Fepasa na frente do Museu Municipal (Av. Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz)

Entrada gratuita

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (3)

Farofa da La Pride

Atrações: DJ Naty Ferreira

Horário: 22h

Local: La Se7e (Av. 14, 2121 – Jardim São Paulo)

Ingressos: a partir de R$10

SÁBADO (4)

Circo Emcena Brasil

Atrações: Projeto Emcena Brasil

Horário: 16h

Local: Point da Lagoa Seca (Avenida M21, Rua M17 – Cervezão)

Entrada gratuita

Paradise Sunset

Atrações: João Paulo e Diogo, Jho e DJ Gil

Horário: 17h

Local: Paradise Beach Sports (Av 1, 267 – Distrito Industrial)

Ingressos: R$20

Bloquin do Wow Esquenta Carnaval

Atrações: Grupo Semreznha, Bateria da Samuca, DJ Clip, Jana Lima

Horário: 19h

Local: Wow Open Air Events (Rua Schobel, 438 – Distrito Industrial)

Ingressos: a partir de R$50

DOMINGO (5)

Domingo Cultural

Atração: Playmohits

Horário: 16h

Local: Lago Azul

Entrada gratuita

Domingo Cultural

Atração: Seresta Philarmônica

Horário: 10h

Local: Philarmônica (Rua 4, número 583 – Jardim Donangela)

Entrada gratuita

Domingo Cultural

Atração: Roda de Capoeira da Liga Rio-Clarense

Horário: 09h

Local: Centro Cultural (Rua 2, 2880 – Centro)

Entrada gratuita

São Carlos

SEXTA-FEIRA (3)

The Capitals

Atrações: Banda The Capitals

Horário: a partir das 20h

Local: The Blackbird Pub (Rua Major José Inácio, 2206 – Centro)

Ingressos: a partir de R$5

Procurando Crush

Atrações: Pedro Vitor e Mariana (sertanejo)

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Alessandro Di Salvo, 179 – Jd. Novo Horizonte)

Ingressos: a partir de R$10

SÁBADO (4)

Espetáculo ‘Atenção, Respeitável Público’ agita fim de semana no Sesc São Carlos

Divulgação

Atenção. Respeitável Público

Atração: Damião e Cia

Horário: 16h

Local: Galpão do Sesc São Carlos (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700, Jardim Gibertoni)

Entrada gratuita (lugares limitados)

Especial Foofighters Tributo Anos 90

Atração: Banda Growlers

Horário: 19h

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Ingressos: a partir de R$14,50

Pré Carnavesso 2023

Atrações: não divulgadas

Horário: 14h

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, Km 234 – Fazenda Canchim )

Ingressos: a partir de R$ 120

DOMINGO (5)

Sons da Tarde

Atrações: Zé Gomes do Acordeon Trio

Horário: 16h

Local: Galpão do Sesc São Carlos (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700, Jardim Gibertoni)

Entrada gratuita (lugares limitados)

Komb’s Música Ao Vivo

Atração: Grupo Conversa Fiada

Horário: 19h

Local: Komb’s Bar (Av. Comendador Alfredo Maffei – 4320)

Ingressos: R$15

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (3)

Show beneficente

Atração: Sambaculêjo

Horário: 22h

Local: Novo Capitão Cevada (Rua Henrique Cabral de Vasconcellos, 2302)

Ingressos: a partir de R$25

SÁBADO (4)

Pré Carnaval VX

Atração: MC Hariel

Horário: 22h

Local: Chácara XV de novembro (Estrada S. João da Boa Vista, SP-344,5 – 13870-000)

Ingressos: a partir de R$40

Tambaú

SÁBADO (4)

Quem Me Viu Mentiu

Atrações: Los Brabos

Horário: 22h

Local: WX Music Show (Rod. Pe. Donizetti. Km 278 – Cerâmica Tambaú)

Ingressos: a partir de R$20

