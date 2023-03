Shqiptarët në Amerikë protestojnë kundër Asociacionit

Me moton “Kosova duhet ta ruaj sovranitetin e integritetin e saj si shtet i pavarur”, në New York, komuniteti shqiptar ka protestuar kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

Protesta është mbajtur para selisë së Bashkimi Evropian në New York.

Ish-komandanti i brigadës “Atlantiku”, tha se presioni duhet të jetë drejt Serbisë dhe jo Kosovës.

“Presioni të bëhet Serbisë e jo Kosovës, ngase Kosova ka bërë kompromise të dhimbshme dhe të vazhdueshme”, ka deklaruar ai.

Kundër themelimit të Asociacionit ka pasur protesta përveç Kosovës edhe në disa vende të BE-së.

