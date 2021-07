si-accascia-al-suolo-e-muore,-matrimonio-finisce-in-tragedia:-nulla-da-fare-per-i-sanitari

Tragedia durante un matrimonio a Salerno, si accascia al suolo e muore, purtroppo nulla da fare per i sanitari. Ecco cosa è successo.

Ambulanza (Foto dal web)

Tragedia durante un matrimonio a Salerno, purtroppo un ragazzo ha perso la vita improvvisamente proprio durante i festeggiamenti delle nozze. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto fare niente per salvare la vita della povera vittima.

Quindi, il matrimonio, è purtroppo finito in tragedia. I festeggiamenti si stavano svolgendo in un noto ristorante di Capaccio, vicino Paestum e tutta la comunità salernitana è sotto choc e incredula per l’accaduto. Il ragazzo era al matrimonio dei suoi cugini e il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte.

Poco dopo, sempre nel salernitano, si è rischiato di consumare un altro dramma, infatti la stessa ambulanza è dovuta correre nella frazione di Borgonuovo dove è avvenuto un brutto incidente. Uno dei due, che si trovava alla guida dell’auto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

VEDI ANCHE —–> Isola dei Famosi, Ignazio pensa a Cecilia e non si trattiene: l’ha fatto davvero

Tragedia nel salernitano, ecco come mai è morto durante le nozze.

La vittima di questo dramma è un ragazzo giovanissimo, di appena 22 anni. Il suo nome è Danilo D’Argenio, studente universitario proveniente da Avellino. Il ragazzo era presente al matrimonio in quanto cugino degli sposi e, mentre era in giardino, ha avuto il malore.

Carabinieri (Foto dal web)

Il giovane improvvisamente ha iniziato a stare male e nel giro di pochi minuti si è accasciato a terra ed è morto. I soccorsi, giunti immediatamente, hanno potuto solamente decretare il suo decesso. La causa della morte del giovane Danilo è stato un arresto cardiaco improvviso.

Leggi anche –> “Sono stata male”, Aurora Leone svuota tutto: chi prenderà ora la decisione

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare degli accertamenti. Ma non è stata aperta nessuna inchiesta perché è stata provata la morte naturale del giovane avellinese. Resta la domanda su come sia possibile che un ragazzo così giovane possa morire improvvisamente a causa di un arresto cardiaco che non ha una causa specifica dietro.