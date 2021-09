si-amplia-la-flotta-di-pescherecci-di-pam-panorama

I pescherecci Pam Panorama a Chioggia

Che il banco servito del pesce sia uno dei fiori all’occhiello per Pam Panorama non è una novità, risale infatti agli Anni 90 il progetto di acquisto del pesce pescato fresco direttamente dai pescherecci, con una partnership ormai ventennale che assicura quotidianamente al retailer la miglior qualità di pescato fresco in 24 ore pronto sul banco. La flotta che lavora in accordo con l’insegna si sta espandendo, per servire più tempestivamente e con prodotto locale tutte le aree nelle quali Pam Panorama è presente.

I pescherecci di Pam Panorama a Chioggia

La prima area di mare dal quale è partito il progetto dei pescherecci Pam Panorama è quella dell’Alto Adriatico, attraverso una serie di accordi diretti con i proprietari di alcune barche, cresciuti nel tempo grazie al consolidarsi della fiducia reciproca. “L’accordo prevede per l’insegna il diritto di prelazione e di prelazione qualitativa -spiega Luca Migliolaro, direttore commerciale freschi freschissimi e surgelati di Pam Panorama– significa che noi acquistiamo il pesce per primi, e prendiamo quello di qualità migliore. I prezzi sono quelli definiti al mercato ittico locale, per l’Alto Adriatico quello di Chioggia, e i controlli di qualità vengono fatti dai pescatori, dalla Asl e da noi”. Il prodotto viene selezionato già a bordo, e in 24 ore arriva sul banco.

L’arte dei pescatori e le conoscenze del buyer vengono trasferiti al banconista, migliorando l’esposizione del prodotto e la capacità di proporlo al cliente. Il contatto quotidiano diretto tra buyer, pescatori e gestori dei negozi assicura una più rapida e corretta informazione per chi gestisce l’assortimento del negozio, a vantaggio delle vendite e della qualità del prodotto finale.

Verso il mar Tirreno, Livorno e il Lazio

“I clienti sono affezionati ai prodotti ittici locali -prosegue Migliolaro- per questo abbiamo scelto di ampliare il progetto da Chioggia al Mar Tirreno, per avere più scelta, essere più vicini ai clienti e soddisfare la richiesta di pesce tipico del luogo”. I porti interessati sono quello di Terracina e di Livorno. Mentre a Chioggia sono già 8 le barche che pescano per Pam Panorama, altre 10 equamente divise tra Tirreno del Nord e Tirreno del Sud pescano da Livorno e Terracina.

Sul banco più pesce italiano fresco

Il pesce viene issato a bordo dei pescherecci Pam Panorama

L’effetto sull’assortimento si vede, e qualifica l’insegna: il pesce pesa a valore in Pam il 16,08% sul totale dei prodotti freschi a peso variabile, mentre la media (dati Iri) e dell’11,23%. L’incidenza a volume in media è del 4,28%, in Pam arriva al 5,85%. Sul fatturato il pesce incide per il 5%, di cui il 46% è pesce pescato. Di questo 46%, il 30% arriva dai pescherecci di Pam Panorama. Nelle vendite da Pam il pesce italiano vale il 40%, mentre in media la quota si attesta sul 20%. quindi spinge i clienti ad acquistare più volentieri un alimento di qualità, italiano e che non impatta sull’ambiente, perché si tratta di pesce presente in grandi quantità nei nostri mari, ovviamente catturato rispettando distanze dalla costa e fermi regolati a livello europeo. Le varietà proposte sono alice, moscardino, sardina, canocchia, triglia, sgombro, sogliola, seppia, calamaro, mazzancolla, cefalo e polpo.