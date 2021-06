si-arricchisce-l’offerta-di-servizi-per-i-malati-di-cancro-al-polmone

ALCASE Italia, organizzazione no-profit dedicata esclusivamente ai pazienti di neoplasia polmonare ed alle loro famiglie, amplia, completa ed aggiorna la propria offerta di servizi: dal multiblog e le dirette live “Gli Esperti Rispondono” alla lista dei “Medici Eccellenti” nella cura del cancro al polmone. Nella consapevolezza che più si conosce la malattia e meglio la si affronta e nella volontà di ribadire che il cancro al polmone, pur aggressivo ed imprevedibile, non è una sentenza, ma solo una diagnosi.

Boves, 22-6-2021

“Pur nell’attuale scenario pandemico, abbiamo voluto continuare ad estendere e riqualificare la nostra offerta di servizi gratuiti a favore dei malati di cancro polmonare. Anche per dimostrare che chi si occupa di fornire servizi ai malati di una patologia così grave, non può e non deve farsi rallentare da alcuna causa, pandemia da Covid inclusa” afferma la Presidente di ALCASE Italia, prof.ssa Deanna Gatta.

Questi in sintesi i risultati dell’impegno profuso:

A) Da febbraio a giugno 2021 sono andate in streaming sui social di ALCASE cinque video dirette dal titolo: “GLI ESPERTI IFO RISPONDONO” ai pazienti di cancro al polmone. Grazie alla disponibilità del Dott. Federico Cappuzzo, esperto internazionale nella cura dei tumori polmonari e nuovo Direttore dell’Oncologia Medica 2° dell’ospedale Regina Elena di Roma e grazie alla collaborazione della Fondazione per la Ricerca Traslazionale (Fondazione Fort), i pazienti affetti da neoplasia polmonare hanno avuto la possibilità di porre domande in diretta on line su immunoterapia, mutazioni geniche e terapie oncologiche innovative.

B) È stato attuato l’aggiornamento della lista dei medici che più hanno lavorato e continuano a lavorare, con grande qualità, nel difficile ambito del tumore del polmone e sono stati selezionati i primi 100 medici-ricercatori (denominati ”MEDICI ECCELLENTI”), il cui elenco, in ordine alfabetico e suddiviso per regione, fornisce in forma sintetica molte informazioni utili a chi voglia contattare personalmente il medico presente nella lista.

C) Si è aggiunta al multiblog “Gli esperti rispondono” la rubrica “IL RADIOTERAPISTA RISPONDE” a cura del Dott. Marco Trovò, Direttore Struttura Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica presso l’ Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, Udine (UD), membro dell’ Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO), dell’Associazione Italiana Radio Biologia (AIRB) e della European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO).

Il multiblog, che vede tanti esperti che si sono messi a disposizione per puro spirito di solidarietà verso chi versa in condizioni di seria difficoltà, è un servizio a cui ricorrono molti pazienti che sono alle prese con la paura, il trauma e l’incertezza di fronte alla diagnosi di neoplasia polmonare.

D) Dal prossimo autunno partirà un nuovo ciclo di sei video dirette live: “I CHIRURGHI TORACICI dello IEO di Milano e del Policlinico Gemelli di Roma rispondono ai pazienti”. L’iniziativa coinvolge appunto i chirurghi toracici delle due istituzioni che, in incontri alternati, daranno la possibilità ai malati di porre domande online e di interagire con gli speaker.

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione del Dott. Giorgio Lo Iacono, chirurgo toracico presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano ed “ALCASE Italia International Liason” e del Prof. Filippo Lococo, professore associato di chirurgia toracica presso IRCCS, Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

E) E’ Inoltre previsto un nuovo ciclo di video dirette “GLI ESPERTI IFO RISPONDONO” ai pazienti di cancro al polmone, nel 2022, attualmente in via di pianificazione.

“Ben sapendo che i pazienti affrontano con maggior fiducia i loro percorsi di cura se sentono di di poter contare su una guida sicura e su molteplici sostegni concreti,” conclude il Direttore Medico di ALCASE, il dott. Gianfranco Buccheri, continuiamo ad essere impegnati a fornire risposte alle innumerevoli domande che la sua Community pone quotidianamente.”

Ultimi articoli pubblicati