Si chiama Alexis Wind fotomodella, attrice viene dal Marocco tra sensualità e simpatia conquista gli italiani

Oggi intervistiamo la modella Alexis Wind, 20 anni. Alexis ha già alle spalle molta esperienza sulle passerelle, nei concorsi di bellezza e negli shooting fotografici. Andiamo a conoscerla… Scoperta durante La Milano Fashion Week, la fotomodella attrice Marocchina con il nome d’’arte Alexis Wind sta facendo parlare di sé per la sua semplicità ma anche per la sua sensualità. Pronta al sua primo film girato interamente in Italia Alexis ha le idee chiare cioè diventare famosa nel nostro paese. Solare, elegante, sensuale, simpatica Alexis Wind ha le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Alexis Wind, come nasce la tua passione per il cinema?



“La mia passione per la moda è nata quando avevo 15 anni, per caso ho incontrato una persona che mi ha fatto entrare in questo mondo e iniziai partecipando a vari concorsi di bellezza. Subito dopo mi sono informata sulle migliori agenzie di moda in circolazione.

Definisciti un po’: come sei di carattere?

“Il mio è un carattere un po’ particolare: sono testarda e molto determinata, se voglio realizzare una cosa la faccio sempre e se ho un obiettivo da raggiungere non mollo finché non l’ho ottenuto. Credo molto in quello che faccio, crederci mi dà la forza di andare avanti. Penso che sia difficile tenermi testa ma sono anche molto dolce e romantica”.

Il fatto di essere al centro dell’attenzione sulla passerella e davanti la fotocamera che emozioni ti provoca?

“Amo stare al centro dell’attenzione e non nascondo che mi piace avere tutti gli occhi puntati addosso e che si parli di me. Sono sempre sincera ed è giusto dire la verità. Mi emoziono sempre quando sfilo in passerella, per me è sempre una grande esperienza e provo sempre sensazioni nuove”.

Cinema, teatro, passerelle e televisione: dove ti vedi di più nel futuro?

“In un prossimo futuro mi vedo come attrice e fotomodella ovviamente: continuerò a posare e sfilare perché, come detto, sono le mie passioni di vita che ho voluto trasformare in un vero lavoro. Amo anche la televisione e non nascondo che mi piacerebbe, in futuro, diventare un personaggio pubblico del piccolo schermo. Ora penso solo a continuare a lavorare con serietà e dedizione: tutto il resto verrà da sé”.