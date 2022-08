Si chiama Lý Nga è di origine il cinese che ballerino sbanca su TIK TOK lo torvi qui ngaly3622

Ecco cosa sappiamo

Su TikTok, le clip vengono pubblicate da un utente di nome Lý Nga @ngaly3622 . Lý Nga ha condiviso centinaia di video e ha più di mezzo milione di follower. I video hanno complessivamente 13,5 milioni di Mi piace e almeno tre di questi TikTok sono stati visualizzati più di 10 milioni di volte. Non è chiaro se questo utente stia creando questo contenuto o se lo stia sollevando da un’altra parte. L’uomo sembra avere un partner e una figlia piccola, che a volte appaiono nei video.

L’utente Lý Nga usa hashtag vietnamiti, insieme a quelli inglesi come #everydayhappiness. Molti dei commenti sui primi video sembrano essere vietnamiti. Tuttavia, i commentatori hanno indicato segni e altri punti di riferimento nei video, dicendo che l’uomo sembra essere in Cina.

Lindsay Dodgson , una giornalista di Insider e una collega ossessiva, ha individuato una targa in una delle clip che inizia con il prefisso 渝F, che è registrata nelle seguenti aree: Distretto di Wanzhou, Contea di Liangping, Contea di Chengkou, Contea di Wushan, Wuxi Contea, Contea di Zhong, Distretto di Kaizhou, Contea di Fengjie, Contea di Yunyang.

L’uomo ha legioni di fan su TikTok, ma forse nessuno più grande di un utente di nome @lorimattson338 , che spesso è il primo a commentare i suoi video, riferendosi al ballerino come “il mio angelo”, “il mio uomo perfetto” e altri termini di tenerezza. Lori è diventata lei stessa una specie di celebrità virale: alcuni TikToker hanno adottato la sua voce nei commenti, mentre altri correranno per commentare prima di Lori. Alcuni hanno iniziato a riferirsi al ballerino come “l’uomo di Lor

Di lui abbiamo solo un nick, @Ngaly3622, il resto è mistero. Quello che si sa per certo è che sta spopolando su TikTok. Il social dei video rapidissimi e dei video super-virali è incline a scovare perfetti sconosciuti in giro per il mondo e trasformarli in vere e proprie star del web.

https://www.tiktok.com/@ngaly3622

Il caso di Ngaly è in effetti piuttosto eclatante e non fa eccezione in questo senso: da qualche settimana, infatti, le sue movenze sinuose sono diventate un must di TikTok e moltissimi cercano di imitarne lo stile e la nonchalance. Ma cosa fa? Semplicemente balla in mezzo alla strada, insieme ad altre persone che ne seguono i passi: probabilmente è un maestro di ballo, visto che guida le coreografie di numerose persone (sopratutto donne di mezza età) che si allenano a lui in un ritmo coordinato al millimetro.

Quello che fa impazzire il popolo di TikTok è l’estrema naturalezza con cui questo ballerino si cimenta nelle sue coreografie calibratissime, sempre con grande serietà e quasi nessuno sforzo. È anche il suo look a colpire: fisico alto e asciutto, lunghi capelli neri spesso raccolti in un codino, magliette e pantaloni attillati monocromi e soprattutto occhiali da sole di ordinanza (anche quando è chiaramente sera). È forse l’enigma legato al suo personaggio ad aumentarne il fascino, sta di fatto che ormai quasi 336mila persone lo seguono sul social delle due T e presto il numero è destinato ad aumentare.

Tra i video ‘danzanti’ ogni tanto ne spunta qualcuno più quotidiano, con il protagonista che cucina o cena al ristorante con la famiglia. La sensazione è che il profilo sia gestito dalla fidanzata/moglie di Ngaly3622, che a volte appare con lui insieme ad una bellissima bambina

Ma di dove è originario questo misterioso ballerino? Se leggiamo gli hashtag dei suoi video, ad esempio #xuhuongtiktok e facciamo una ricerca, possiamo facilmente scoprire che xu hướng è una parola vietnamita che significa tendenza (una versione dell’hashtag #andiamoneiperte, insomma). E anche il termine với, che compare nella mini bio del profilo, è vietnamita. In molti video vengono usati come colonna sonora brani di artisti del paese del sud-est asiatico, come Dinh Dung (Đình Dũng) .

Il video più famoso ha oltre 10 milioni di visualizzazioni: in esso Ngaly3622 si esibisce sulle note di Ma Baker, una canzone dei mitici Boney M., il gruppo disco degli anni Settanta noto per altri successi come Daddy Cool e Rasputin (anch’esse hit viralissime su TikTok).

Il contrasto tra lo scenario piuttosto convenzionale, l’attitude compassata del ballerino e la vivacità della base musicale formano un mix irresistibile e ipnotico. Questo danzatore asiatico è un po’ la risposta web alla line dance americana o ai tanti balli di gruppo che si possono vedere in numerose balere italiane il sabato sera: se avete una zia appassionata di liscio non esitate a farle conoscere Ngaly3622, potrebbero andare d’accordo.