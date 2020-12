Sì esatto, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono a Dubai… ma non da soli

La relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante è stata, per usare un eufemismo, altalenante ed intensa. I due hanno cercato con tutte le loro forze di far funzionare il rapporto, ma, evidentemente, non era destino.

Giulia ed Andrea, comunque, sono rimasti in buoni rapporti e sono andati avanti con le loro vite. Giulia ha da qualche tempo intrapreso una relazione amorosa con Carlo Gusalli Beretta, mentre di più recente scoperta è la nuova fiamma di Andrea Damante, la modella Elisa Visari.

Sembra una fatalità, ma stavolta il destino ha deciso di essere beffardo con tutti e 4, perchè sia Giulia che Andrea si sono trovati alle medesime coordinate geografiche per ragioni lavorative.

I loro percorsi, finora, sono come delle rette parallele che non si incrociano mai, ma, proprio in queste ore, si trovano nella stessa città, Dubai. Secondo il settimanale Chi, in realtà, si trattava di un viaggio organizzato da Damante e la De Lellis quando stavano ancora insieme, ma visto come sono andate le cose, entrambi avrebbero deciso di non perdere comunque l’occasione e di godersi qualche giorno al fianco dei rispettivi nuovi compagni.

Discrezione e riserbo caratterizzano lo stadio iniziale della relazione tra Andrea ed Elisa che prestano sempre molta attenzione alle stories che pubblicano, evitando di riprendersi a vicenda, nonostante i luoghi in cui si trovano siano i medesimi.

Ma chi è la nuova fiamma di Andrea Damante?

Si chiama Elisa Visari, di anni 19, nata a Latina, già nota nel mondo dello spettacolo per aver ricoperto alcuni ruoli in Don Matteo 11 e nel film A casa tutti bene. In campo sentimentale, Elisa ha intrecciato in passato una relazione col centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo; la loro storia è però finita quest’estate.