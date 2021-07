“SI ME VUÒ BENE ANCORA” è il nuovo singolo di ROSARIO MIRAGGIO

Disponibile in radio “SI ME VUÒ BENE ANCORA” il nuovo singolo di ROSARIO MIRAGGIO scritto da Fortunato Zampaglione e Francesco D’Alessio che lo ha anche prodotto per Studiounosound.

Il brano è il racconto di chi vuole ribellarsi ad una relazione finita nella convinzione che, spinti da un bene profondo, l’amore si ritrova trasformato in eterno. È una sfida a realizzare un amore che sembra impossibile, è la testardaggine che viene sulle paure e sulla resa. Un inno a ritrovarsi, con note di speranza che devono cancellare il passato per guardare futuro.

“Ho voluto raccontare l’amore – dice Rosario Miraggio – perché l’amore è il motore di ogni cosa. Ed essendo il motore della nostra vita, è indispensabile per ripartire. E oggi, oggi più che in altri momenti, abbiamo bisogno di ripartire. Con la serenità, con i buoni sentimenti, con le gioie della vita. Ed io provo a raccontarle. E lo faccio come so fare, con la musica”

Qui il video: https://youtu.be/951Nw-2gBm4

“I protagonisti del video sono Rosario, un umile pescatore di Capri e una sua vecchia amica di infanzia, Raffaella, di famiglia ricca, che ha fatto carriera lontano da Capri – racconta il regista Max Castelli – La storia narra l’incontro tra i due protagonisti, dopo anni in cui si erano persi di vista, ed è incentrata sul divario sociale tra i due: da una parte Rosario è rimasto il ragazzo semplice e alla mano che era ai tempi della loro infanzia e non ha mai sentito la necessità di spostarsi dall’isola portando avanti il mestiere tramandatogli dal padre. D’altro canto, Raffaella, grazie alle possibilità economiche della famiglia, si è spinta aldilà dell’isola e ha intrapreso un’attività di prestigio, diventando una donna in carriera. Inizialmente tra i due protagonisti ci sarà una fase di imbarazzo, evidenziata dal ritrovarsi così diversi rispetto al passato, timidezza che verrà poi spezzata grazie ad un passo avanti fatto da Rosario, che la inviterà a fare un giro per rivivere i vecchi ricordi d’infanzia.”

Rosario Miraggio nasce a Napoli il 27/03/1986. Nel 2004 l’album “AMORE IN TRE PAROLE” gli apre le porte della scena musicale napoletana, dandogli l’opportunità di entrare da subito a far parte di un mondo in cui avrebbe potuto rivelare il suo destino. Nel 2007 Rosario pubblica l’album “MILLE PEZZI DI CUORE”, che contiene 10 brani e il pezzo portante di questo cd riscuote un notevole successo, “MALE” diventa subito un vero e proprio tormentone. La conferma del suo successo arriva quando Rosario duetta al Palamaggiò e all’Arena Flegrea con il suo mito: Gigi D’Alessio, il pubblico in delirio acclama e accompagna i due artisti sulle note di “MALE“.

Nel 2008 gli ottimi risultati ottenuti, danno la possibilità a Rosario Miraggio di pubblicare “PRENDERE O LASCIARE” su etichetta GGD PRODUCTIONS, distribuito da SONY BMG. Il singolo estratto dall’omonimo album “PRENDERE O LASCIARE” dà la possibilità all’artista di esibirsi d’avanti a milioni di telespettatori, sulle reti MEDIASET e RAI. Nel 2009 partecipa al festival di “PIEDIGROTTA” con la canzone “PRIMME E CE LASSÀ ACCUSSÌ” e duetta nella serata finale a PIAZZA DEL PLEBISCITO con Nino D’Angelo. Nel 2010 viene pubblicato “IL MIO SPAZIO NEL TUO TEMPO” che debutta in sedicesima posizione nella classifica dei dischi più venduti in tutta ITALIA. Nello stesso anno un concerto memorabile in uno dei posti più prestigiosi di Napoli “ROTONDA DIAZ” un palco da sogno col mare di fronte e 30.000 persone ad acclamare l’idolo indiscusso della città. In tutti questi anni esperienze uniche ed indimenticabili per il cantante che gli hanno permesso di girare l’Italia intera e buona parte dell’Europa. Nel 2012 la creazione del disco che racchiude l’entità del suo successo nel titolo “FORTEMENTE“. Il disco contiene “TI AMO E TI PENSO” il cui video ha oltre 24milioni di visualizzazioni su YouTube. La seconda traccia dal titolo “SENORITA” rappresenta l’opportunità di confrontarsi con un altro genere musicale e di mettere in bacheca un’altra collaborazione prestigiosa con artisti di fama internazionale come i CLUB DOGO il duo rapper più famoso d’Italia, anche questa song sarà cliccatissima su YouTube. “FORTEMENTE” è ancora oggi il disco più venduto nel settore. Il 2 dicembre 2014 è la data in cui viene pubblicato “MAI VIA“, album che contiene 15 tracce di cui una in collaborazione con GIGI D’ALESSIO. Il 26 dicembre realizza un grandissimo concerto al Palapartenope di Napoli, definito subito dopo un vero e proprio evento sold out. Il 31 dicembre 2014 in diretta su Canale 5 e su RTL102.5 partecipa come ospite nel programma di capodanno “Gigi D’Alessio and Friends“. Il 6 settembre 2015 è ospite allo strabiliante concerto Malaterra alla Reggia di Caserta, organizzato per la Terra dei Fuochi super ospite di Gigi D’Alessio. Importante collaborazione nel nuovo album “VERO” di Gué Pequeno, duettando nel brano “Come Me (Comm’a Me)”. Il 31 dicembre 2015 da Bari in diretta su Canale 5 e RTL102.5 ospite di nuovo nel programma di capodanno “Gigi D’Alessio and Friends“. Il 24 gennaio 2016 viene pubblicato “Dove Sarai” il nuovo singolo in duetto con Mr. Hyde. Rivelatosi un successo già prima della pubblicazione ufficiale grazie alle numerose visualizzazioni sui social del video di un breve live postato in anteprima, il brano in meno di 24h dall’uscita raggiunge il 6 posto della classifica nazionale di iTunes delle canzoni più scaricate della settimana. L’artista è citato numerose volte nel film “Troppo Napoletano” di Alessandro Siani, e una delle sue canzoni più celebri “Ti amo e ti penso” viene scelta come colonna sonora della scena finale. Unico artista ospite per la terza volta consecutiva nel programma di capodanno “Gigi D’Alessio and Friends” in diretta su Canale 5 il 31 dicembre 2016. Nel 2017 il concerto all’Arena Flegrea, produzione di Alessandro Siani e nel 2019 concreto al Palapartenope di Napoli. Siamo nel 2021 Rosario è entrato a far parte della Nazionale Italiana Cantanti e il 13 luglio arriva in radio il nuovo singolo.

https://www.facebook.com/rosariomiraggioofficial

https://www.instagram.com/rosariomiraggioiam/

https://www.rosariomiraggio.com/