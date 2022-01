Si preannuncia un successo “Il Club” la sit-com che andrà in onda su palinsesto televisivo a livello nazionale

Si preannuncia un successo “Il Club”, la nuova sit-com che andrà in onda su palinsesto televisivo a livello nazionale e le cui riprese sono previste nel 2022. Grande attesa per l’uscita della prima stagione, comprensiva di 10 episodi dalla durata di 15 minuti ciascuno. Un club, preso in gestione dai tre soci e amici protagonisti, sarà l’ambientazione di una trama destinata a regalare comicità e leggerezza al pubblico tutto. Qui si incontreranno i vari personaggi, principali e secondari, intrecciando aneddoti e gag esilaranti.

Per le riprese, la location selezionata coincide con un rinomato locale nel cuore di Napoli. Il progetto è stato ideato dall’attore e sceneggiatore Daniele Violante, che ha curato la scrittura integrale dei 10 episodi. La regia è invece a cura di Fabio Ruffo.

Daniele Violante, Fabio Ruffo e Jano Di Gennaro compongono il cast principale de “Il Club” interpretando rispettivamente Daniele, Fabio e Jano, a cui si aggiungono di puntata in puntata nuovi e inediti personaggi. Ragioni diverse e distinte per ciascuno di loro spingono i tre protagonisti a prendere in gestione il club, al fine di renderlo un locale gettonato e frequentato da giovani, nonché da personaggi dalle più disparate personalità.

Daniele è un giovane insicuro e impacciato, appena lasciatosi con la sua ragazza. Infatti, il suo umore è quasi sempre basso, dato che pensa continuamente alla sua ex e non riesce a guardare nessun’altra ragazza, a meno che non abbia dei particolari che gli riportino in mente lei. Così Daniele decide di investire nel club, proprio per mostrarsi agli occhi della sua ex uomo di potere e di successo. Nel ruolo di Daniele, vi è l’attore Daniele Violante: attore di talento e di esperienza, è salito sul palco teatrale all’età di 17 anni. A teatro ha recitato insieme a Patrizio Rispo e Mario Portofino in “Masaniello”. Ma vanta anche ruoli in “Camorriste”, “Amore criminale” e “Io sono innocente”. Si è fatto conoscere dal grande pubblico anche per il ruolo di Lucio Esposito in “Un posto al sole”; invece in veste di attore e sceneggiatore ha vinto il premio come miglior spot per lo spot pubblicitario di Trenitalia dal titolo “Viaggi(amo)” al festival Roma Creative Contest.

Fabio Ruffo interpreta Fabio, un aspirante regista che ottiene anche successo con le ragazze, motivo di vanto con i suoi amici. Cosi appassionato di cinema, da guardare film e serie TV anche mentre lavora al bancone del locale. Infatti decide di lavorarvi proprio per trovare il budget necessario da investire in un film tutto suo. Fabio Ruffo vanta numerosi successi in Italia e in Spagna. Infatti nel 2009 viene scelto come figurazione speciale in “Los Hombres de Paco”, successivamente invece assume piccoli ruoli in “Fisica o Quimica e Compañeros de piso”. Ha partecipato anche al reality “Escuela de Decoration”. In Italia viene scelto come figurazione speciale nella soap “Un posto al sole” dove recita anche sua sorella Claudia Ruffo.

Il terzo protagonista di Club è Jano, interpretato da Jano Di Gennaro. Jano è un ragazzo ipocondriaco, insicuro ma anche galantuomo con le donne. Anche per lui l’apertura del locale è un riscatto personale, dal momento che vuole raggiungere la sua indipendenza e distaccarsi dall’apprensione della madre, eccessivamente presente nella sua vita. Jano Di Gennaro è diplomato in recitazione, canto e dizione presso la “Libera Accademia dello Spettacolo”. Inizia a cantare all’età di 10 anni, mentre recita già dall’età di 13 anni. Il suo esordio al cinema è stato con il film “Aitanic”, con la regia di Nino D’Angelo. Ha anche recitato in “Un posto al sole” , “La squadra”, “Provaci ancora prof” e “Una pallottola nel cuore 2” con la regia di L. Manfredi.

“Il Club” coinvolgerà il pubblico con leggerezza e comicità, ispirata alla sit-com italiana “Love Bugs”; ma si ritrovano anche analogie e similitudini con “How meet your mother” direttamente dagli U.S.A. Proprio così, perché “Il Club” si avvale dell’umorismo pirandelliano, che fa ridere e al contempo riflettere. Così si tratteranno temi come l’omofobia, il razzismo, l’amicizia, il precariato giovanile e molti altri, avvalendosi del mezzo della risata per approfondire senza noia né pesantezza. Nell’ambito del progetto viene offerta la possibilità di pubblicizzare aziende e attività commerciali, tramite i principali mass-media (TV, web, giornali …) con visibilità a livello nazionale. Per informazioni e dettagli basta inviare una mail al seguente indirizzo: Infoilclub2022@gmail.com. Allora, non resta che attendere per aggiornarsi sulla programmazione e messa in onda de “Il Club”: la sit-com destinata a conquistare il pubblico a livello nazionale e a far parlare di sé.