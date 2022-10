si-scambiano-messaggi-spinti-per-mesi,-poi-scoprono-di-essere-madre-e-figlio

Si sono scambiati messaggi hot per mesi prima di scoprire di essere madre e figlio. Oggi il mondo delle app per appuntamenti è diventato sempre più utilizzato da single e non solo. Soprattutto il periodo di Covid-19 in cui non siamo potuti uscire di casa, siamo ricorsi ai telefonini per fare delle nuove amicizie. L’isolamento non è di certo naturale per l’uomo, che è un animale sociale sempre in cerca di approvazione e di compagnia. E soprattutto in cerca dell’amore o, se questo proprio non arriva, di divertimento. Al giorno d’oggi aprire un’applicazione è più sempre che uscire e ‘andare a caccia’.

In effetti il corteggiamento face to face sembra essere decisamente diminuito. Gli uomini e le donne preferiscono spesso conoscersi prima online. Questo da anche modo di conoscere un po’ la persona, prima di decidere di incontrarla. Scambiare delle chiacchiere, scoprire se ci sono degli interessi in comune, capire se una serata insieme può risultare interessante. A volte, prima ancora di darsi un appuntamento, si arriva a scambiarsi messaggi hot, in modo da aumentare il desiderio di incontrarsi creando delle aspettative e aumentando l’attesa, come è successo ai due protagonisti di questa storia.

Si scambiano messaggi spinti ma erano madre e figlio

Non solo, conoscere una persona su internet può anche aiutare a superare la timidezza. Nascondersi dietro uno schermo rende più semplice esprimere i propri pensieri senza la paura di essere giudicati da occhi indagatori. Così sono arrivate tantissime app per appuntamenti utilizzate in tutto il mondo. Sicuramente queste hanno dei pro e dei contro. Perché d’altra parte conoscere una persona attraverso uno strumento meccanico può comportare il rischio di rimanere molto delusi quando poi la incontriamo dal vivo. E tutti quei messaggi hot non fanno altro che lasciarci nel più totale imbarazzo.

A volte le persone utilizzano delle foto fasulle, a volte si fanno consigliare dagli amici per dare la giusta risposta. Insomma, non sappiamo mai a cosa realmente andiamo incontro. E quello che è accaduto a queste due persone della provincia di Taranto, in Puglia, ha realmente dell’incredibile. Loro hanno messaggiato per mesi prima di decidere di incontrarsi dal vivo. Una frequentazione online andata bene al punto che i messaggi sono diventati sempre più hot. Finché i due hanno deciso di dare finalmente un volto all’altra persona, e hanno concordato per un appuntamento.

E’ stato lì che hanno scoperto l’incredibile verità. Infatti si trattava di madre e figlio. I due avevano chattato sulla piattaforma online con foto e nickname oscurati. Non avevano la più pallida idea di chi potesse trovarsi dall’altro lato. Incredibile pensare che la persona con cui stai flirtando è tua mamma. Deve essere stato ancora più difficile per lei, che ha cresciuto il suo bambino e per un bel po’ si è ritrovata a fantasticare su di lui. Sicuramente, sulle parole di lui e sui messaggi hot che le inviava. Speriamo che questa storia sia terminata con una risata e non con un incesto.

