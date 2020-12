“si-sono-lasciati”,-nuova-rottura-nella-famiglia-carrisi:-l’addio-della-coppia

Durante l’estate del 2020 abbiamo avuto modo di vedere nascere il grande amore che ha unito Thea Crudi al figlio di Albano e Romina, Yari Carrisi. La coppia ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, e l’arista romagnola ha lasciato la sua casa per avviare una convivenza insieme al musicista. Oggi, però, ecco che arriva la notizia del loro amore al capolinea.

Ebbene sì, a quanto pare Yari Carrisi e Thea Crudi hanno deciso di lasciarsi qualche mese dopo l’avvio della loro relazione d’amore. Una scelta che ha lasciato i fan della coppia senza parole, dato che in molto di loro erano certi del fatto che il figlio di Albano e Romina avesse trovato nella donna la sua anima gemella.

I due artisti, infatti, avevano unito amore e passione, insieme a un cammino spirituale che pian piano avevano avviato dando vita anche a dei progetti lavorativi come, ad esempio, i vari concerti che hanno realizzato in estate e nelle prime settimane di autunno. Ma quanto detto non è stato sufficiente a salvare la loro relazione.

Thea Crudi e Yari Carrisi

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di diversi articoli, sembrava proprio che Yari Carrisi avesse trovato la donna giusta con cui condividere il proprio cammino di vita. La stessa Romina Power, per certi versi Cupido della coppia, parlava di Thea Crudi come un angelo al fianco del figlio.

A colpire i fan dei Carrisi erano state anche alcune similitudini tra Romina e Thea, entrambe seguaci della filosofia buddista, dato che la Crudi come la Power prima di lei ha lasciato tutto per vivere intensamente la relazione trasferendosi in Puglia. Non a caso, Yari e la fidanzata erano stati definiti i nuovi Albano e Romina, data anche la loro voglia di costruire una carriera insieme… ma il destino ha voluto per loro un epilogo diverso.

Amore al capolinea per Yari Carrisi

Da qualche tempo a questa parte erano nati alcuni rumors circa la relazione d’amore tra Thea Crudi e Yari Carrisi. I due, infatti, avevano smesso di mostrarsi insieme sui social e le foto di coppia erano le grandi assenti. La crisi per la coppia è stata confermata da Thea Crudi che in occasione di un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha ufficializzato la fine dell’amore con il secondogenito di Albano e Romina: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Le motivazioni che hanno portato l’amore al capolinea sono al momento segretissime, ma Thea Crudi ha subito parlato dei genitori del suo ex affermando: “Albano è una persona generosa e gentile. Romina è un’amica preziosa… sono grata alla vita per avermela fatta incontrare. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c’è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Yari, tutti e tre”.

