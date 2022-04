“si-sposa!”,-paola-perego-e-simona-ventura-se-lo-sono-lasciato-sfuggire

Citofonare Rai2, le conduttrici annunciano in diretta un matrimonio: ecco chi sta per sposarsi

Non è mancato neanche oggi, 24 aprile 2022, l’appuntamento con il programma domenicale di Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego, che nei primi minuti della diretta, parlando del mese di maggio ormai alle porte, hanno fatto un lieto annuncio, introdotto da una premessa, ossia “A maggio ci si sposa”, che sono state le parole di Paola, la quale ha poi ironizzato “Non sarò io a sposarmi ovviamente”. Poco dopo, finalmente, la bella notizia:

Si sposerà la mia bambina!

ha detto, con Simona che, rivolgendosi direttamente a Giulia Carnevale (appunto la figlia della Perego), attraverso le telecamere, ha asserito scherzosamente: “Ripensaci!”.

Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego, si sposa: gli auguri in diretta a Citofonare Rai2

“Auguri Giulia!” ha detto inoltre Simona Ventura, facendo partire un applauso, mentre Paola Perego ha commentato: “Con i matrimoni si sogna”. Rispondendo, invece, alla battuta di Simona (sul fatto di ripensarci), Paola ridendo ha commentato: “Dai, poverina, è il suo primo matrimonio!”.

Giulia è la prima figlia di Paola Perego, nata dalla sua storia d’amore con il calciatore Andrea Carnevale, nei primi anni novanta; Paola ha poi avuto dallo stesso uomo il suo secondo figlio, Andrea, che oggi ha circa venticinque anni. Giulia è a sua volta mamma di Pietro e di Alice, ai quali la conduttrice è legatissima. Ora, dunque, per lei e il suo compagno nonchè padre dei suoi due bambini si apprestano ad arrivare i fiori d’arancio!

A proposito di matrimoni… tutto sugli amori di Paola Perego e Simona Ventura

Per quanto riguarda, invece, le conduttrici di Citofonare Rai2, ricordiamo che Paola ha sposato Lucio Presta undici anni fa, ma erano già legati sentimentalmente da molti anni, mentre Simona Ventura e Giovanni Terzi, almeno per il momento, sembrano non essere intenzionati a dire il fatidico “si”. In passato Simona, come tutti ricordano, è stata sposata anche con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto i due figli Niccolò e Giacomo, mentre alcuni anni fa, prima di conoscere l’attuale compagno, ha avuto una storia con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier.

