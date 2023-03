Si t’i kalojmë katër ditë me shoqëri në Budapest

Budapesti, kryeqyteti i Hungarisë, është një qytet që ofron diçka për të gjithë.

Pavarësisht nëse jeni të interesuar për historinë, kulturën, jetën e natës ose thjesht të shijoni atmosferën e një vendi të ri, Budapesti nuk do të zhgënjejë.

Një udhëtim me shoqërin në Budapest është vendimi më i mirë që mund të merrni do të kaloni kohë që do e mbani mend gjatë.

Max Travel është gjithmonë me ju me ofertat më të mira për çdo destinacion, por edhe për t’ju ndihmuar të planifikoni një udhëtim.

Në këtë artikull, ne do t’ju çojmë në një udhëtim përgjatë katër ditëve të kaluara duke eksploruar këtë qytet të bukur me shoqëri.

Le të fillojmë…

Mbërritja dhe Eksplorimi

Sapo të mbërrini në Budapest, vendosuni në hotelin tuaj dhe nisuni për të eksploruar qytetin. Ndalesa e parë duhet të jetë ndërtesa mahnitëse e Parlamentit hungarez, e cila qëndron me krenari në brigjet e lumit Danub. Më pas bëni një shëtitje përgjatë bregut të lumit dhe shijoni pamjet e Kështjellës së Budës në anën e kundërt.

Më pas, drejtohuni për në tregun qendror, ku do të gjeni një gamë të gjerë prodhimesh vendase, suvenire dhe ushqime tradicionale hungareze.

E në fund mbylleni ditën me darkë në një restorant komod, ku do të shijoni pak kuzhinë tradicionale hungareze dhe verë lokale.

Historia dhe Kultura

Në ditën e dytë

Në ditën e dytë, futuni më thellë në historinë dhe kulturën e pasur të Budapestit. Vizitoni kompleksin e Kalasë së Budës, i cili daton në shekullin e 13-të dhe strehon disa muze dhe galeri arti.

Pastaj eksploroni gjithashtu Bastionin e Peshkatarit, një tarracë që ofron pamje panoramike të qytetit dhe Kishën Matthias, një kishë e bukur e stilit gotik me një histori të pasur.

Më pas u drejtohuni për në banjën e famshme termale Széchenyi, ku do të relaksoheni në ujërat e ngrohta e të pasura me minerale dhe do të shijoni disa trajtime spa.

Disa nga vendet qe duhet ti vizitoni janë:

Kalaja e Budës: Kjo kështjellë ikonike, e vendosur në kodrën me pamje nga lumi Danub, ka një histori që daton në shekullin e 13-të.

Kjo kështjellë ikonike, e vendosur në kodrën me pamje nga lumi Danub, ka një histori që daton në shekullin e 13-të. Ndërtesa e Parlamentit Hungarez: Kjo ndërtesë madhështore është një nga monumentet më ikonike në Budapest dhe është shtëpia e Asamblesë Kombëtare Hungareze.

Kjo ndërtesë madhështore është një nga monumentet më ikonike në Budapest dhe është shtëpia e Asamblesë Kombëtare Hungareze. Teatri i Operës Shtetërore Hungareze: Një shembull mahnitës i arkitekturës së Neo-Rilindjes, Shtëpia e Operës Shtetërore është shtëpia e Operës Shtetërore Hungareze

Një shembull mahnitës i arkitekturës së Neo-Rilindjes, Shtëpia e Operës Shtetërore është shtëpia e Operës Shtetërore Hungareze Bastioni i Peshkatarit: Kjo strukturë si përrallë ndodhet në anën e Budës të qytetit dhe ofron pamje panoramike të Budapestit.

Kjo strukturë si përrallë ndodhet në anën e Budës të qytetit dhe ofron pamje panoramike të Budapestit. Bazilika e Shën Stefanit: Kjo kishë madhështore është më e madhja në Budapest dhe mban emrin e mbretit të parë të Hungarisë.

Kjo kishë madhështore është më e madhja në Budapest dhe mban emrin e mbretit të parë të Hungarisë. Sinagoga e Madhe : Kjo strukturë mbresëlënëse është sinagoga më e madhe në Evropë dhe është një dëshmi e historisë së pasur hebreje të Hungarisë.

: Kjo strukturë mbresëlënëse është sinagoga më e madhe në Evropë dhe është një dëshmi e historisë së pasur hebreje të Hungarisë. Muzeu Kombëtar Hungarez: Ky muze ofron një vështrim të thellë të historisë dhe kulturës së Hungarisë, me ekspozita që shtrihen nga kohët parahistorike deri në ditët moderne.

Ky muze ofron një vështrim të thellë të historisë dhe kulturës së Hungarisë, me ekspozita që shtrihen nga kohët parahistorike deri në ditët moderne. Këpucët në bregun e Danubit: Ky memorial lëvizës i bën homazhe viktimave të Holokaustit, të cilët u rreshtuan përgjatë lumit Danub dhe u qëlluan në ujë.

Ushqim dhe pije

Budapesti është i famshëm për ushqimin dhe pijet e tij, dhe kaloni ditën tuaj të tretë duke eksploruar kënaqësitë e kuzhinës së qytetit.

Filloni me një vizitë në baret e famshme të rrënojave, të cilat ndodhen në lagjen e vjetër hebreje dhe ofrojnë një përvojë unike të jetës së natës.

Më pas drejtohuni për në Sallën e Tregut të Madh, ku do të shijoni disa ushqime tradicionale hungareze në rrugë dhe mund të bleni disa ushqime lokale për t’i marrë përsëri me vete. Në mbrëmje, shijoni pak verë lokale në një bar komod vere dhe mbylleni ditën me darkë në një restorant me yje Michelin.

Parqe dhe Rekreacion

Dita e katërt

Në ditën e fundit, përjetoni anën më të qetë të Budapestit. Filloni duke vizituar Parkun e Qytetit, i cili është shtëpia e disa muzeve dhe një liqeni të bukur.

Më pas u drejtohuni për në ishullin Margaret, një oaz i qetë në mes të lumit Danub, ku mund të merrni biçikleta me qira dhe të eksploroni shtigjet dhe kopshtet e shumta të ishullit.

Në mbrëmje, bëni një lundrim në perëndim të diellit në lumin Danub, i cili do të ju lejoj ta shihni qytetin nga një këndvështrim krejtësisht tjetër.

Jeta e natës

Budapesti është një qytet që është i famshëm për jetën e tij të gjallë të natës, me një sërë baresh, baresh, klubesh dhe opsionesh argëtimi që plotësojnë një shumëllojshmëri shijesh. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për një natë të qetë me miqtë tuaj, ose dëshironi të festoni deri në orët e para, ka shumë opsione në dispozicion.

Këtu janë disa nga vendet më të mira për jetën e natës në Budapest që mund t’i shikoni me shoqërin tuaj:

Ruin Bars

District VII

Kazinczy Street

Gozsdu Udvar

Széchenyi Thermal Bath

Si përfundim, Budapesti është një qytet që me të vërtetë ka diçka për të gjithë. Nga historia dhe kultura te ushqimi dhe pijet, parqet dhe rekreacioni, është një destinacion i përsosur për një pushim të shkurtër me miqtë.

Do të një kohë të mrekullueshme duke eksploruar pamjet dhe përvojat e shumta të qytetit.

Vittorio Rienzo