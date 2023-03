si-t’i-trajtoni-shenjat-e-akneve

Ekzistojnë disa lloje të ndryshme të akneve, secila me shkaqet dhe karakteristikat e veta. Një gjë që ato kanë të përbashkët, megjithatë, është se ato ndonjëherë mund të çojnë në shenja.

Njollat e mëdha, të thella të akneve, të tilla si papulat, pustula, nyjet dhe cistat, janë llojet që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë probleme të lëkurës. Megjithatë, faktorë të tjerë, të tillë si gjenetika, mund të luajnë një rol në shenjat e akneve. Ngacmimi i njollave ose mostrajtimi i akneve inflamatore gjithashtu mund të bëjë që disa njerëz të kenë më shumë gjasa të kenë plagë më vonë.

Por edhe nëse i mbani duart larg fytyrës dhe aplikoni produkte kundër akneve, mund të mbeteni me shenja pasi aknet të pastrohen. Në vend që të stresoheni mbi këto shenja – të cilat mund të shkaktojnë më shumë akne vetëm nëse tashmë jeni të prirur ndaj akneve – mund të jetë më mirë të prisni me durim që plagët të zbehen. Por a largohen njollat vetë dhe sa kohë duhet që lëkura juaj të rikuperohet?

Llojet e ndryshme të shenjave të akneve

Ashtu si ka lloje të ndryshme të njollave të akneve, po ashtu ka lloje të ndryshme të shenjave të akneve, me Healthline që rendit pesë lloje kryesore: makinë kuti (vrima në formë kutie), gërvishtje akulli (vragë të ngushta), rrokullisje (vragë të cekëta dhe të pabarabarta), hipertrofike dhe keloidet (njolla të ngritura të indit të lëkurës) dhe hiperpigmentim post-inflamator (njolla të errëta ose të kuqe që mbeten në lëkurë pas shërimit të akneve).

Si të trajtoni shenjat e akneve

Shumë lloje të shenjave të akneve nuk largohen vetë, por trajtimet mund të përmirësojnë pamjen e tyre me kalimin e kohës. Hiperpigmentimi, për shembull, është më i lehtë për t’u zbehur, duke kërkuar shpesh vetëm produkte pa recetë.

Everyday Health rekomandon kujdesin e lëkurës me produkte që përmbajnë retinoide, acid kojik ose vitaminë C. Vetëm kini kujdes me kohën nëse vendosni të përdorni më shumë se një nga këta përbërës—për shembull, vitamina C në përgjithësi nuk duhet të përdoret në të njëjtën kohë me retinol . Është gjithashtu e rëndësishme të aplikoni krem kundër diellit me një SPF të paktën 50 përpara se të dilni jashtë.

Shenjat e tjera të akneve ka të ngjarë të mos zbehen pa ndihmën e një dermatologu, sipas Klinikës Cleveland. Për shenjat kokëfortë, peeling kimik, rishfaqje me laser, mikroneedling, mbushës dhe injeksione steroide, si dhe trajtime të tjera të ndryshme janë të disponueshme në klinikat e dermatologëve. /albeu.com

The post Si t’i trajtoni shenjat e akneve appeared first on Albeu.com.

Vittorio Ferla