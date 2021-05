siamo-davvero-pronti-per-rivivere-in-tv-la-storia-di-vermicino?

La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l’Italia alla tv e per gli spettatori più giovani fu una fine dell’infanzia collettiva. Il trailer della miniserie e i commenti che ha suscitato, sollevano una domanda: certi fatti è meglio che rimangano tabù?

Un paio di giorni fa è stato caricato su Youtube il trailer di Alfredino – Una storia italiana una miniserie in due puntate prodotta da Sky e da Lotus Production e che andrà in onda su Sky Cinema e su Now a fine giugno. La storia ripercorre quei tragici giorni di 40 anni fa (era il giugno 1981) dove perse la vita il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano vicino Roma.

Ricordo di aver letto in passato su qualche comunicato che stavano lavorando a un film sulla tragedia di Vermicino, ma un conto è leggerlo, un altro è vederlo. Quindi dopo aver visto il trailer, l’ho condiviso sulle mie pagine social, con un breve commento legato alla mia esperienza da spettatore di quell’episodio rimasto indelebile nella memoria, dicendo che forse avrei fatto un po’ di fatica a vedere la serie. Nel giro di un paio di ore mi sono arrivati una valanga di commenti di amici e conoscenti letteralmente “disturbati” dalla visione di quelle immagini e dall’idea di poter rivivere nuovamente quell’esperienza da spettatori.

Per i lettori più giovani è necessario fare una premessa: la tragedia di Vermicino fu il primo evento tragico vissuto dalla popolazione italiana in diretta tv. La notizia monopolizzò i telegiornali Rai per tre lunghi giorni e soprattutto attraverso una lunga diretta di 18 ore che seguì le ultime operazioni di soccorso per recuperare il seienne precipitato in un pozzo di 60 metri e che purtroppo furono inutili.

Per chi all’epoca era coetaneo di Alfredino, ma anche per chi era più grande, quelle immagini e quelle lunghe ore di diretta, rappresentarono una sorta di fine dell’infanzia, di esperienza collettiva dell’agonia e della morte in diretta tv. Quindi da un certo punto di vista è anche comprensibile leggere i commenti di persone che generalmente sui social dosano le parole e non si lasciano andare, scrivere “nessuna voglia di rivivere quell’esperienza traumatica e straziante”,“non lo vedo neanche sotto tortura”, “solo al pensiero scoppio in lacrime”, “questa è pornografia dei sentimenti”.

Per fortuna il pubblico televisivo non è composto solo da over 45 e saranno sicuramente in molti, più giovani e non, a volere conoscere meglio un pezzo di storia d’Italia. Peraltro la vicenda ha molte interessanti implicazioni e da qui credo anche derivi il sottotitolo Una storia italiana. Molti infatti videro questo morboso interessamento da parti della Rai come un tentativo di distrarre il pubblico da altri scandali che stavano accadendo in quei giorni, come la scoperta delle liste della loggia P2 o il processo Calvi (lo scrittore Giuseppe Genna toccò questi e altri temi nel romanzo Dies Irae). Inoltre la vicenda di Alfredino diede un impulso decisivo alla costituzione della Protezione Civile così come la conosciamo oggi e grazie alla determinazione di Franca Rampi (la madre di Alfredino, nel film interpretata da Anna Foglietta) è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che si verificassero in futuro altri eventi del genere.

Probabilmente il film parlerà anche di queste vicende, lo vedremo a giugno. Tuttavia è interessante notare la reazione un po’ fuori controllo di molte persone che in passato hanno assistito al crollo delle Torri Gemelle in diretta, visto kolossal sulla shoah e documentari sulla strage di piazza fontana, ma che considerano insostenibile l’idea di poter vedere dopo 40 anni una serie sulla tragedia di Vermicino.

Quindi forse vale la pena porci alcune domande: esistono dei temi tabù, tragedie che sono considerate ancora “intoccabili”? O forse è solo che stiamo vivendo periodo particolare di vulnerabilità?

Speriamo davvero che la serie, diretta da Marco Pontecorvo e scritto da Barbara Petronio e Francesco Balletta, tratti l’argomento con grande delicatezza, evitando di spettacolarizzare il dolore.