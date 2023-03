Siccità: approvvigionamento idrico a rischio nell’Europa sud-occidentale

Gli impatti della siccità in questi primi mesi dell’anno sono già visibili in Francia, Spagna e Italia settentrionale e sollevano preoccupazioni sull’approvvigionamento idrico, sull’agricoltura e sulla produzione di energia. A lanciare l’allarme, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre oggi, è il Joint Research Centre (Jrc) della Commissione europea, che ha pubblicato un rapporto sullo stato della siccità in Europa aggiornato a marzo.

“L’accumulo di neve nella regione alpina è stato ben al di sotto della media, persino a quella dell’inverno 2021-2022”, avverte il JRC. “Il risultato sarà una riduzione sostanziale del contributo dello scioglimento delle nevi alle portate dei fiumi nella regione perialpina nella primavera e all’inizio dell’estate 2023”.

In questo contesto, le precipitazioni delle prossime settimane saranno determinanti per comprendere l’andamento della siccità.

Il JRC mette in evidenza la necessità di un attento monitoraggio e di adeguati piani di utilizzo dell’acqua, indispensabili per prepararsi ad affrontare una stagione critica per le risorse idriche.

“L’Europa e la regione mediterranea potrebbero andare incontro a un’estate estrema, simile a quella del 2022”, si legge nel report. “La relazione raccomanda un monitoraggio attento e un uso appropriato dell’acqua, come pure l’attuazione di strategie di adattamento settoriali mirate e una cooperazione rafforzata, in quanto si prevede che tali modelli climatici e metereologici saranno più frequenti in futuro”.

Non si registrano ancora impatti significativi sulla vegetazione e le colture, ma la situazione attuale potrebbe diventare critica nei prossimi mesi se le anomalie di temperatura e precipitazioni persisteranno nella primavera del 2023.

Persistenti anomalie negative delle precipitazioni interessano da più di un anno molte parti d’Europa, dalla Germania, passando per la Francia, l’Italia settentrionale, la Polonia settentrionale fino alla costa del Mar Nero. L’inverno è stato drammaticamente secco in tutta l’Europa centrale, in particolare nella Francia orientale, nella Germania meridionale e al di là delle Alpi. La neve è quasi del tutto assente al di sotto dei 2000 metri e alle quote più elevate lo spessore del manto nevoso è estremamente ridotto.

“Nel sud della Spagna e in Portogallo si osserva un grave deficit di pioggia. I livelli di umidità del suolo sono molto bassi e le precipitazioni sono urgentemente necessarie. Inoltre, i serbatoi d’acqua per l’irrigazione nella maggior parte della Spagna meridionale rimangono a un livello molto basso, il che potrebbe anche avere un impatto sulla scelta delle colture per le semine primaverili. Nell’Italia settentrionale e centrale, il prolungato deficit di precipitazioni ha fortemente ridotto il livello dell’acqua negli invasi (anche sotto forma di manto nevoso in montagna) e sta destando preoccupazione per la disponibilità di acqua per l’irrigazione durante la tarda primavera e l’estate. I raccolti invernali in Ungheria, Austria, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro sono in buone condizioni, ma i livelli di umidità del suolo sono bassi e sono necessarie più piogge per soddisfare la crescente domanda idrica delle colture con l’avanzare della primavera”.

L’articolo Siccità: approvvigionamento idrico a rischio nell’Europa sud-occidentale proviene da The Map Report.

valipomponi