Siccità grave per il fiume Po: 100 giorni senza pioggia

Cento giorni senza piogge nel distretto padano, sempre più provato dalla carenza di precipitazioni significative. Alcuni degli affluenti del fiume Po (come il Trebbia, il Secchia e il Reno) misurano la portata più bassa dal 1972, mentre Dora Baltea, Adda, Ticino registrano un -75% nelle portate. A lanciare l’allarme l’Osservatorio sulle crisi idriche convocato dall’Autorità di bacino del fiume Po – Ministero della Transizione Ecologica, secondo il quale le condizioni idrologiche e climatiche nel distretto del fiume si fanno sempre più critiche soprattutto nel Nord Ovest.

In Piemonte si sono già registrate morie di pesci autoctoni, sottoposti a notevole stress di approvvigionamento dei flussi nelle zone umide e anche numerose tipologie di piante mostrano evidenti segni di difficoltà. Ma molti sono i dati tecnici significativi che arrivano all’Osservatorio dai territori e comunicati direttamente dai partner istituzionali come le agenzie regionali che monitorano l’andamento meteo idrologico climatico, dai gestori dei grandi laghi alpini e da quelli dell’idroelettrico fino ad Anbi che raggruppa i Consorzi di bonifica, chiamati tra pochi giorni a distribuire la risorsa alle principali colture della pianura Padana.

“Livelli di siccità così severa fino in taluni casi a essere addirittura estrema in questo periodo non sono certamente nella norma”, ha evidenziato il Segretario Generale di ADBPo-MiTE Meuccio Berselli. “Sta iniziando proprio in questo periodo la stagione più importante dell’anno per il comparto agricolo e serve risorsa per poter far fronte ai fabbisogni utili alle produzioni che in questo momento storico sono ancora di più indispensabili per le nostre comunità. È prioritario dunque che si istituiscano dove possibile le deroghe per consentire il prelievo di acqua. Prelievo che per l’agricoltura e la produzione di energetica idroelettrica, vista la carenza, ha una valenza imprescindibile”.

Senza dimenticare che la temperatura invernale è stata più alta di 2,1-2,5 gradi, il vento e la latente mancanza di neve hanno composto un quadro complessivo sempre più deficitario e di rischio per agricoltura, habitat, produzione di energia idroelettrica in un momento già particolarmente difficile.

L’articolo Siccità grave per il fiume Po: 100 giorni senza pioggia proviene da The Map Report.