Siccità, il Piemonte chiede lo stato di calamità

La persistente siccità che sta affliggendo il Piemonte ha spinto il presidente della Regione Alberto Cirio a inviare a Roma la richiesta di stato di calamità. Nel frattempo, il direttore di Arpa Piemonte Angelo Robotto ha invitato tutti a collaborare: “Faccio appello a tutti i cittadini: non sprecate l’acqua. Abbiamo di fronte un altro mese di caldo e secco. Sulla base dei dati che Arpa elabora ogni giorno e delle previsioni, l’emergenza idrica è seria. Non sta a noi stabilire misure di razionamento, ma è un’ipotesi che, alla luce dei numeri, non mi sento di escludere”.

“Ognuno può fare qualcosa: non siamo ancora al punto di dover chiudere i rubinetti, ma si può ridurre l’irrigazione delle piante, o usarla nelle ore in cui l’acqua non evapora subito. Dobbiamo consumare acqua in maniera oculata”, ha aggiunto.

Intanto la società “Acqua Novara-VCO” chiede ai Comuni la verifica del rispetto dell’ordinanza di limitazione dell’uso di acqua potabile e il gruppo Iren apre le paratoie della diga di Ceresole Reale per consentire l’irrigazione di oltre 8mila ettari di terreni nel canavese.

ll Nord Italia è la zona più colpita dall’emergenza siccità, ma il fenomeno riguarda tutto il territorio nazionale e la carenza di piogge sta provocando gravissimi problemi all’agricoltura.

Secondo un’analisi condotta da Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’Onu per la lotta alla desertificazione, che ricorre oggi, più di ¼ del territorio nazionale (28%) è a rischio desertificazione che riguarda le regioni del Sud ma anche quelle del Nord con la gravissima siccità di quest’anno che rappresenta solo la punta dell’iceberg di un processo che mette a rischio la disponibilità idrica nelle campagne e nelle città con l’arrivo di autobotti e dei razionamenti.

