Siccità: l’appello dei biologi italiani. Per gli Usa è la peggiore crisi dall’Ottocento

Anche i biologi italiani sottolineano in una lettera l’allarme sempre più evidente nel Centro-Nord del Paese: lo stress idrico. Nonostante le leggere piogge (attese per circa due mesi) e le lievi nevicate degli ultimi giorni, il Nord continua ad avere un pesante deficit idrico. Secondo l’Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) decresce il lago di Garda, mentre il Lago d’Iseo registra una percentuale di riempimento pari solo al 13,6%. Il lago Maggiore ha un’altezza inferiore alla media del periodo di circa 76 centimetri. In Toscana le portate dei corsi d’acqua sono tutte ampiamente al di sotto della normalità e in altre regioni la siccità è sempre più preoccupante, soprattutto per la mancanza di neve sulle Alpi. “È un quadro allarmante, quello che emerge dal report settimanale – ha detto Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi -. È fondamentale che il recente inserimento della tutela ambientale fra gli obiettivi della Costituzione sia l’avvio di un nuovo, quanto urgente paradigma operativo per il Paese”.

Ma il problema non è certo limitato al nostro Paese. Gli stati Uniti stanno vivendo un periodo di siccità – specie nel Sud-ovest – talmente grave che gli ultimi due decenni sono stati definiti i più secchi nella regione in almeno 1.200 anni, stando ai rilevamenti degli scienziati. Complici i cambiamenti climatici, la siccità, iniziata nel 2000 negli Usa, ha ridotto le forniture d’acqua, devastato agricoltori e allevatori e contribuito ad alimentare gli incendi in tutta la regione. La precedente classificazione aveva definito questo periodo la peggiore siccità degli ultimi 500 anni. Ad aggravare così tanto le cose – hanno rivelato in questi giorni i ricercatori americani – sono state le condizioni eccezionali della scorsa estate, quando circa due terzi dell’Occidente era in condizioni di siccità estrema. Un colpo di grazia che ha sentenziato la classificazione del ventennio 2000-21 come il più secco dall’800 d.C. L’analisi ha anche mostrato che il riscaldamento causato dall’uomo ha svolto un ruolo importante nel rendere l’attuale siccità così estrema.

L’articolo Siccità: l’appello dei biologi italiani. Per gli Usa è la peggiore crisi dall’Ottocento proviene da The Map Report.