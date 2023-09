SICES CORP SA opinioni e trasparenza della della società ( LEGGE FORUM )

SICES Corp SA: La Continuità nel Settore Industriale Sotto Sovis

SICES Corp SA non è soltanto un nome nel settore industriale, ma rappresenta una storia, una missione e un legame profondo con le sue radici. Questa entità, ora di proprietà di Sovis, una società di investimento con base in Bulgaria, rappresenta una parte essenziale del tessuto industriale e offre un modello di gestione e operatività a molti altri nel settore.

Origini e Evoluzione

Per capire l’importanza di SICES Corp SA nel panorama industriale, bisogna tornare alle sue origini. La società nasce per dare continuità alle attività di Sices E/C, un general contractor che ha fatto la sua marca nei settori dell’Oil&Gas, energia, chimica e petrolchimica. Quando si parla di continuità, non si fa riferimento solo alla mera transizione aziendale. SICES Corp SA ha infatti mantenuto non solo gli asset di Sices E/C ma ha assorbito anche il suo capitale umano. Questo significa che la nuova entità ha raccolto e salvaguardato l’esperienza, la competenza e le relazioni costruite nel tempo.

Il Ruolo di Sovis

La decisione di Sovis di acquisire e sostenere SICES Corp SA non è stata casuale. Sovis, con la sua consolidata esperienza nel mondo degli investimenti industriali, ha visto in SICES Corp SA un potenziale enorme e una storia da preservare e valorizzare. La Bulgaria, pur essendo un paese con un panorama economico in crescita, riconosce l’importanza di sostenere imprese di qualità e di promuovere standard elevati in ogni settore.

Codice Etico e Valori

Ciò che distingue SICES Corp SA in mezzo a molti altri nel settore è il suo fermo impegno nei confronti dell’etica aziendale. La società non solo opera nel rispetto delle leggi, ma va oltre, assicurandosi di aderire ai più alti standard di integrità. Il loro codice etico non è solo un documento, ma una filosofia che guida ogni decisione, ogni progetto e ogni collaborazione.

Il rispetto per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro sono anch’essi componenti fondamentali della loro operatività. Con politiche HSE (Health, Safety, and Environment) rigorose, SICES Corp SA garantisce che ogni progetto non solo rispetti ma superi gli standard previsti, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile.

Conclusione

In un mondo industriale in rapida evoluzione, avere aziende come SICES Corp SA che mantengono e elevano standard elevati è fondamentale. Con il sostegno di Sovis e la dedizione alla qualità, etica e sostenibilità, SICES Corp SA non è solo un attore principale nel suo settore, ma anche un esempio per molte altre aziende in tutto il mondo. Nel corso degli anni, la sua storia diventerà un simbolo di resilienza, innovazione e integrità nel settore industriale.

