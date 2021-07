Sicilia: l’ing. Ennio Aquilino è il nuovo direttore della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 8 luglio 2021 (Seduta n. 27), sotto la presidenza del Presidente Dott. Prof. Mario DRAGHI, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Roberto GAROFOLI, ha deliberato – tra l’altro – la nomina a Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Dirigente superiore ing. Ennio AQUILINO con incarico di direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia. Il Dr. Ing. Ennio AQUILINO, nato a. ROMA il 03/07/1963, da giugno 2019 ricopre la carica di Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli ed in precedenza , dal 2014 al 2019,oltre ad altri incarichi è stato Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco di Grosseto, Viterbo, L’Aquila e Venezia. L’ Ing. Ennio AQUILINO, in possesso del diploma di maturità classica e della laurea in ingegneria civile, prima di entrare nella carriera del Ministero dell’Interno, ha svolto dal 1988 al 1993 l’attività libero professionale. L’ing AQUILINO, sposato con due figli, ha svolto altresì sin dal 1994 numerosi incarichi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.