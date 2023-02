Sicredi: quarta agência é inaugurada em Prudente

Cooperando com o desenvolvimento da comunidade, a Sicredi Rio Paraná PR/SP inaugurou mais uma agência em Presidente Prudente-SP, expandindo sua presença no município e também na região. Esta será a 32ª agência da cooperativa de crédito que está presente em 29 cidades dos estados do Paraná e São Paulo. Presidência, diretoria e autoridades durante o descerramento da placa inaugural

Localizada na avenida Washington Luiz, 913, em Presidente Prudente-SP, esta é a quarta agência no município, o espaço conta com mais de 350 metros quadrados que oferece conforto, proximidade e interação ao público.

“A população prudentina pode contar com uma instituição financeira que valoriza as pessoas através do relacionamento e da participação dos associados na gestão e nos resultados da cooperativa”. Além de oferecer soluções financeiras com taxas justas, o Sicredi reinveste recursos na região através de linhas de crédito, distribuição do resultado e aplicação em projetos da comunidade, contribuindo assim para o crescimento coletivo”, enaltece o presidente da Sicredi Rio Paraná PR/SP, Jorge Guedes.

Equipe da agência já está a postos para o atendimento ao associado

A agência conta com o Espaço Empreendedor, local específico para os empresários associados que podem usufruir da área de convivência, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho no Espaço Coworking. O associado também pode realizar reuniões nas salas disponíveis ao uso e a agência também oferece estacionamento exclusivo.

“O local foi pensado para servir como um centro de negócios, onde o associado pode utilizar para fazer reuniões, além de tratar sobre sua vida financeira”, ressalta o diretor executivo da Sicredi Rio Paraná PR/SP, Vanderlei Oliveira. O diretor ressalta ainda que um dos grandes diferenciais do Sicredi é a personalização para com o associado, e com esse atendimento diferenciado, é possível oferecer soluções financeiras adequadas ao perfil de cada um. “O Sicredi oferece um atendimento de forma simples, próxima e ativa”, esclarece.

Espaço conta com sala de reuniões à disposição do associado, além de espaço coworking.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

A nova agência foi inaugurada com uma cerimônia restrita às autoridades e aos sócios fundadores da agência.

Agência funciona de segunda à sexta das 11h às 16h.

A cooperativa Sicredi Rio Paraná PR/SP atua em 29 municípios dos estados de São Paulo e Paraná, com mais de 62 mil associados, 256 colaboradores e, agora, chega a 32 agências.

